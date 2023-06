Il modello Stanford cresce: nuovi conduttori dei corsi

L’Asl CN1 ha aderito nel 2017 alle linee d’intervento suggerite dal Piano Nazionale Cronicità del 2016 che cita il modello Stanford per “promuovere l’utilizzo di metodi per l’empowerment del paziente per formare e informare le persone con cronicità e tutti gli operatori sanitari e non sanitari coinvolti” acquistando la licenza d’uso dal Self Management Resource Center. Gli infermieri di famiglia e comunità dell’ASLCN1 adottano tale modello per condurre i seminari di autogestione delle malattie croniche e ad oggi ne hanno beneficiato circa 900 cittadini.

Da marzo 2023, sei di questi infermieri sono diventati Formatori di Conduttori di questo modello e nel mese di giugno si è conclusa la formazione per 18 nuovi conduttori di cui 11 dell’Asl CN1 e 7 dell’ASST Valle Olona della Lombardia.

La Direzione dell’ASST Valle Olona, ringrazia la dr.ssa Donatella Pagliacci, già Direttore della Struttura Cure Primarie AUSL Bologna e formatore dei Corsi per Conduttori dei Seminari, l’ASL Cuneo 1 per l’organizzazione dell’evento formativo e, in particolare, la dr.ssa Anna Maddalena Basso, Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie, la Dr.ssa Manuela Ruatta, Coordinatore gestionale della rete ambulatori della salute e infermieristica di comunità e la Dr.ssa Paola Obbia, infermiera di famiglia e comunità.