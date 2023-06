Buon compleanno Unesco!

Le note dei giovani talenti Teo Gertler, quattordicenne solista slovacco-ungherese, con il suo violino del 1681, frutto della maestria di Andrea Guarneri di Cremona, accompagnato da Antonio Gomena, formidabile talento che ha al suo attivo esibizioni in numerosi festival nazionali e internazionali, sono riecheggiate nel parco del Castello di Grinzane Cavour nella serata di sabato 24 giugno – anteprima di “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” – in occasione della festa per il nono compleanno UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Si è chiusa così, con un emozionante concerto di musica classica, la settimana di festeggiamenti, aperta domenica 18 giugno dal tradizionale Omaggio: “Langhe-Roero e Monferrato: Onde di bellezza e geometrie coltive nei paesaggi e nei paesi del vino“, con la premiazione dei versanti collinari più belli.

A fare gli onori di casa, il direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Marco Scuderi, a condurre la serata aperta dal presidente Roberto Bodrito: “Il Castello di Grinzane Cavour, sito specifico UNESCO, è oggi una delle mete maggiormente apprezzate dai visitatori e certamente costituisce un simbolo del nostro splendido territorio, protagonista negli anni di una straordinaria crescita sotto l’aspetto turistico e nella promozione dei grandi vini e del Tartufo Bianco d’Alba, e capace soprattutto di lavorare insieme, facendo squadra”. A seguire, il saluto istituzionale della presidente dell’Associazione per il Patrimonio UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Giovanna Quaglia, che ha citato il preambolo dell’atto costitutivo UNESCO: “Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini è nello spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace”.

Quindi, nella serata – realizzata grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e altre importanti organizzazioni territoriali – spazio alla solidarietà con la consegna del ricavato della XXIII edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba – che nelle sale del Castello di Grinzane Cavour ha il suo fulcro – a Enti, Fondazioni e Comitati con finalità benefiche o sociali.

Beneficiari dell’ultima Asta sono il Comitato Razom, per la ricostruzione di un asilo nella città di Bucha, distrutta dalla guerra e teatro del massacro di civili alle porte di Kiev nei mesi scorsi, intervenuto con il suo presidente Edoardo Bosio.

Un secondo assegno è andato al progetto “Maratona per Elisa”, con una donazione alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro, che – in memoria di Elisa Raspino, con gli interventi del collega Gavino Bo e del figlio Davide Rolfi – contribuirà ad alimentare la finalità dell’Istituto di Candiolo nel mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche.

Tra gli altri beneficiari la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, intervenuta con il vicepresidente Enrico Vallarolo, con l’auspicio che la donazione possa contribuire a supportare la prevenzione e la cura del cancro, finanziare la ricerca sulla SLA e promuovere lo sviluppo di attività di diffusione dello sport.

Un ulteriore stanziamento, guardando al territorio, è andato alla Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, per l’umanizzazione pittorica del reparto pediatrico del nosocomio di Verduno, mentre un altro contributo è stato destinato all’Associazione Every Child is my Child Onlus, che ha tra i suoi testimonial gli attori Anna Foglietta e Andrea Bosca, e che persegue finalità di solidarietà sociale promuovendo attività, iniziative ed eventi destinati al finanziamento di progetti a sostegno dell’infanzia, per tutti i bambini che vivono situazioni di estremo disagio a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattia.

Infine, il Consiglio direttivo dell’Enoteca ha deciso infine di sostenere direttamente alcune famiglie in difficoltà, attraverso gli assessorati delle Politiche sociali dei Comuni di Alba e Grinzane Cavour, rappresentati rispettivamente da Elisa Boschiazzo ed Elena Grimaldi, che trasmetteranno così un aiuto concreto.