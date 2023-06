Cuneo rafforza il suo impegno contro le emissioni inquinanti del traffico

Cuneo continua a impegnarsi per migliorare la qualità dell’aria e lo fa con una scelta di responsabilità assunta dalla Giunta. È stata pubblicata oggi una nuova ordinanza che revoca e sostituisce il Piano introdotto con l’ordinanza sindacale n.216 del 05/04/2022 che limitava la circolazione dei veicoli e quindi le emissioni di gas inquinanti del traffico, e conteneva alcune “misure strutturali” e alcune “temporanee”, al fine di migliorare la qualità dell’aria.

Come già noto, i comuni piemontesi con più di 10.000 abitanti, situati nelle zone in cui è ripartito il territorio regionale per la qualità dell’aria (denominate Pianura e Collina), avevano dovuto introdurre misure restrittive alla circolazione dei veicoli, alla luce delle indicazioni emanate dalla Regione Piemonte (deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, poi integrata dalla DGR n. 26-3694 del 6 agosto2021). Le limitazioni regionali erano già attive dal 1 marzo 2021 e recepivano, a loro volta, indicazioni e limiti posti dalla normativa UE. L’ordinanza sindacale che era stata emessa per Cuneo nell’aprile 2022 rappresentava un passo intermedio verso il completo adeguamento al provvedimento regionale: reduci dal periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 che aveva imposto importanti restrizioni alle attività ed alla vita sociale, la scelta era stata di adottare un approccio graduale nell’introdurre le restrizioni al traffico.

L’ordinanza pubblicata oggi, rispetto alla precedente riduce le deroghe ammesse per i diversi livelli di limitazioni. Restano le autorizzazioni alla circolazione per i servizi essenziali, anche con il crescere dei livelli degli inquinanti e quindi dell’allerta.

Si invitano i cittadini a prendere visione dell’ordinanza, pubblicata sul sito del Comune di Cuneo.

Si ricorda che le restrizioni al traffico sono in vigore dal 15 di settembre al 15 aprile dell’anno successivo e valgono solamente nei centri abitati. Sono previsti dei corridoi di attraversamento della città e dei centri frazionali per facilitare l’accesso all’area oggetto di limitazioni anche attraverso i parcheggi di attestamento. Si allega la mappa con l’indicazione delle vie in cui è sempre consentito il transito. L’attività di controllo avverrà da parte della Polizia locale nel contesto della normale attività di vigilanza.

Inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, descrive le caratteristiche del sistema MOVE IN, che assegna una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali: una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo in grado di calcolare i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Così la sindaca Patrizia Manassero spiega la decisione assunta dalla Giunta: “Questa ordinanza ci imporrà di fare ancora più attenzione a come usiamo l’auto. Cogliamola come opportunità per contribuire responsabilmente alla nostra personale salute e a quella della nostra città. Essere un comune virtuoso in questo ambito potrà sembrare difficile in alcuni momenti, ma avrà molte ricadute positive in termini di una diminuzione del traffico, di una qualità ancora migliore della nostra aria e di possibilità che si apriranno per accedere a risorse messe a disposizione dalla Regione per i comuni più meritevoli. Preme sottolineare che questo adeguamento, come l’ordinanza del 2022, prevede deroghe per rispondere alle esigenze di chi, per esempio ha problemi di salute”.