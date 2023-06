Venasca investe bene le risorse che ottiene

Installati pannelli fotovoltaici sul tetto del municipio e consegnati tre cercapersone ai Vigili del Fuoco volontari.

Nei giorni scorsi sono stati raggiunti due significativi risultati a Venasca, grazie a fondi pubblici ottenuti dal Comune.

Grazie ad un contributo del Ministero dell’Interno di 50mila euro per la riqualificazione energetica, sono stati installati sul tetto del municipio 32 pannelli da 410 watt ciascuno, che potranno generare una potenza massima di 13,12 Kw. Con questo intervento Venasca pone le basi per uno sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili e per la costituzione in paese di una comunità energetica.

Con una parte del contributo della Regione Piemonte erogato ai Comuni che ospitano una sede di distaccamento di Vigili del Fuoco volontari sono stati invece acquistati e consegnati al Capo Distaccamento Silvano Monge 3 dispositivi cercapersone, che consentiranno di rendere ancora più tempestivi ed efficaci gli interventi dei pompieri in caso di necessità.

«Si tratta di due ulteriori tasselli – dichiara il Sindaco di Venasca Silvano Dovetta – di un buon lavoro che si sta facendo e per il quale ringrazio ancora una volta tutta la compagine dei dipendenti comunali, che si impegna per individuare e ottenere questi finanziamenti per il bene della comunità venaschese e della valle Varaita. Stiamo iniziando un percorso virtuoso verso l’uso sempre maggiore di energie rinnovabili, per costituire una piccola comunità energetica nello spirito della Green Community Terre del Monviso di cui la valle Varaita fa parte: entro fine anno si appalteranno altri lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio delle scuole, per un importo di ulteriori 50mila euro. Quanto alle dotazioni per i Vigili del Fuoco volontari, sono un tassello importante per il nostro distaccamento, che a breve avrà anche la nuova caserma».