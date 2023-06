Su le mani per il Cherasco!

Le Nerostellate non si fermano, testa e cuore tutti dedicati alle Lupacchiotte Under 12 che in questi giorni, stanno dIsputando le Finali dei Campionati Nazionali “Sport&Go CSI a Nova Siri in Basilicata.

Queste bimbe Nerostellate, molte di loro al primo anno di volley quest’anno, grazie al loro ottimo piazzamento in classifica ad Asti, hanno strappato l’accesso diretto di questo ambitissimo appuntamento CSI … il nostro grande in bocca al lupo a queste Nerostellate 2012-2011, che cariche di sogni, e piene di emozione sono partite senza mamma e papà per questa grande avventura in Basilicata, portanto grande orgoglio in casa Nerostellata.

Sul parquet Cheraschese invece, è iniziato questa settimana il Summer Camp Estate 2023 giunto ormai alla 6° edizione. Anche quest’anno si e’ registrato il Sold Out. I ragazzi impegnati proveranno le multi discipline offerte coadiuvate da uno Staff di alto livello sportivo, molti degli Istruttori Summer Camp fanno parte di societa’ Pallavolistiche che militano in serie B- C sono gia’ allenatori e laureandi in Scienze Motorie. Al loro fianco un folto numero di 20 animatori che ruoteranno su 8 settimane e che il Summer Camp lo vivono fin dalla prima edizione. Uno Staff Estivo energico, allegro, innovativo e sempre pronto a far divertire.

Sabato 24/06 in occasione della festa Wolves, la famiglia Nerostellata si riunira’ per festeggiare questa annata strepitosa, non solo a livello sportivo. Si Brindera’ in primis alla confermatissima dirigenza per la stagione 23/24 che vede confermatissime la Presidente Sonia Marengo e la Vice Presidente Manuela Ferrero, alle quale non manchera’ di certo la carica, il loro entusiasmo e la loro lungimiranza, perche’ i numeri parlano chiaro, e Volley Cherasco cresce ancora!

Luciana Costamagna Direttore Tecnico su tutti i gruppi, riconfermati i DS Luciano Bo e Marco Ferrero. Moltissimi dirigenti entreranno a far parte della Asd a coprire tutti i ruoli indispensabili seguiteci sulle nostre pagine Social per essere sempre aggiornati sul mondo Nerostellato e soprattutto i tanti gruppi Under della prossima stagione. Per la Parte Tecnica tantissime novita’ in arrivo!!

L’attivita’ in palestra continua con gli Open Day dedicati, si stanno suddividendo le atlete in gruppi omogenei per cercare di oliare il primi meccanismi per il futuro. Le atlete stanno lavorando intensamente, e stanno vivendo diversi momenti in allegria creando quel clima indispensabile per far si che le squadre trovino quell’affiatamento e quel senso di clima famigliare che da anni contraddistingue con grande onore il Volley Cherasco. Per ogni info su allenamenti 338/3162962