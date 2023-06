La selezione UNVS Bra vince il Trofeo AIDO Memorial Andrea e Paolo Caretti

Giunta alla dodicesima edizione, il 10 ed 11 giugno nella ridente cornice dell’area verde “Mario Garino” di frazione San Michele di Bra, sono scesi in campo il fior fiore dei giocatori “over 40” della Lombardia, Liguria e Piemonte.

Una due giorni di grande sport dove unitamente all’aspetto agonistico fattori evidenti legati ad amicizia, umanità, fair play, socializzazione e comunità son stati elementi che hanno caratterizzato lo storico ed atteso momento di sana aggregazione.

Ecco allora che nelle gare del sabato la formazione dell’UNVS Sezione di Bra si imponeva sulla compagine di Bergamo sul risultato di 70 a 54. Nel secondo equilibrato incontro è Torino a far suo l’incontro con il Genova sul punteggio di 65 a 61.

Nelle finali della domenica per il 3° e 4° posto nuovamente Genova si imponeva su Bergamo per 66 a 58. Nel momento topico e conclusivo del ritrovo cestistico era la formazione dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport con capitano Ettore Sanino e l’inossidabile Roberto Marengo fari guida della compagine braidese, a salire sul gradino più alto del podio dando prova evidente di superiorità tecnica alla forte compagine del capoluogo piemontese, Torino, conquistando così l’ambito Trofeo AIDO Memorial Andrea e Paolo Caretti (quadrangolare di basket) sul risultato finale di 66 a 60.

“Abbiamo vissuto un’edizione sportiva del Caretti particolare e di altissimo livello ed al d là del risultato, la voglia di stare insieme, di divertirsi, di ricordare amici che erano legati al mondo del basket come Andrea e Paolo Caretti, ma anche Andrea Burdese e Riccardo Bigone, mi porta ad affermare che l’edizione 2023 sia stata indubbiamente quella che ha centrato nel pieno centro il bersaglio anche grazie a concetti organizzativi basati su comunità e competenza con criteri green e di sostenibilità” – afferma visibilmente soddisfatto il Presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino a cui fà eco il Segretario Giuseppe Sibona – “La nostra realtà è sì sportiva, ma anche associazione di promozione sociale (APS) riconosciuta nel contesto del registro unico del terzo settore (RUNTS) per questo da tempo siamo fermamente convinti che lavorare per il sociale e per la comunità in sinergia con soggetti legati al mondo del volontariato sia fondamentale e basilare. Siamo pertanto riconoscenti all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo ed al Gruppo Comunale di Bra di esser stati ancora una volta al nostro fianco per il buon esito di un’iniziativa tanto attesa quanto voluta”.

Presenti all’evento gli Assessori della città di Bra Daniele Demaria e Luciano Messa unitamente al Fiduciario Circoscrizionale CONI Point Cuneo Paolo Barbero a dar lustro ed onore alla bella iniziativa che ha visto il sostegno della Fondazione CRC e la vicinanza della famiglia Caretti.

