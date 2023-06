Serie D: il Sestri Levante è Campione d’Italia

Il Sestri Levante è Campione d’Italia. Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio (Si) la formazione ligure conquista lo scudetto Serie D battendo il Sorrento per 3-1 grazie al gol di Pane ed alla doppietta di Marquez. Corsari subito avanti con l’ennesimo gol del difensore capitano Massimiliano Pane. Al tramonto del primo tempo il Sorrento ha pareggiato con un tocco di Gaetani su assist di Petito. Ad inizio ripresa il Sestri Levante ha piazzato i due colpi ferali con Marquez. Al 4’ e al 10’ il bomber argentino autore di 23 gol in Campionato ha ribadito in porta una respinta di Del Sorbo e spinto in rete un assist preciso di Conti. Il Sorrento ha cercato di recuperare ma il Sestri ha controllato conquistando vittoria e trofeo al termine di una partita bella e intensa.

A consegnare la coppa nelle mani di capitan Massimiliano Pane il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme al Vice Presidente della LND (Area Nord) e numero uno del Cr Liguria Giulio Ivaldi. Un riconoscimento anche per la quaterna arbitrale da parte del Responsabile CAN D Alessandro Pizzi. Hanno consegnato le medaglie ad entrambe le squadre il segretario del Dipartimento Interregionale Mauro De Angelis insieme ai consiglieri Massimo Caldaroni, Giuseppe Dello Iacono, Maria Teresa Montaguti, Sergio Gardellini e Giuseppe Pandolfini.

“Una finale che ha messo la ceralacca ad una stagione appassionante e intensa – ha commentato Barbiero – Complimenti al Sestri Levante per la vittoria, ma anche al Sorrento per come ha giocato. Sono due squadre simbolo della D, giovani, sane, attente ai bilanci, costruite con una programmazione oculata”. Barbiero ha posto l’accento su un aspetto: “La Poule è un valore aggiunto per la Serie D. E’ stato uno spettacolo apprezzato da tutti, una formula che rende ancora più competitivo questo finale di Campionato. Ringrazio la Pianese del Presidente Maurizio Sani e l’amministrazione comunale per l’ospitalità e la perfetta organizzazione della competizione”.

SESRTRI LEVANTE-SORRENTO 3-1

Sestri Levante (3-5-2): Anacoura; Pane (Cap.), Oliana, Casagrande; Podda, Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano (1’st Forte), Furno (26’st Daniello); Marquez (19’st Cominetti), Conti (44’st Masini). A disp: Pucci, Nenci, Occhipinti, Rosset, Rovido. All: Barilari

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco G., Cacace (Cap.), Fusco, Todisco F.; Erradi (34’st Gargiulo), Herrera, Maresca (19’st Carotenuto); Badje, Petito, Gaetani (15’st Simonetti). A disp: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Potenza, D’Ottavi. All: Maiuri

Arbitro: Di Loreto di Terni

Assistenti di linea: Farina di Brescia e Scribani di Agrigento

Quarto uomo: Cappai di Cagliari

Reti: 2’pt Pane (Se), 45’pt Gaetani (So), 4’e 10’ st Marquez (Se)

Ammoniti: Troiano, Marquez, Pane (Se), Todisco G., Carotenuto, Gargiulo (So)

Espulso: dalla panchina Bisceglia (So)

Recupero: 1’ + 4’

Entrambe le squadre chiudono così un Campionato straordinario. Per i rossoblù è il secondo titolo dopo la promozione in C conquistata con quattro giornate di anticipo. Un evento atteso 74 anni. La formazione di Enrico Barillari ha vinto il Girone A toccando quota 94 punti grazie al miglior attacco (77 gol) e la difesa meno battuta del Girone (29 reti). I rossoblù passeranno allostoria anche per la striscia di diciassette risultati utili consecutivi (16 vittorie e un pari) inanellata tra l’11 settembre e il 18 dicembre. Il secondo filotto i corsari l’anno centrato tra gennaio a fine aprile con altre sedici partite senza sconfitte. Dal 9 ottobre la squadra di Barillari ha preso la testa del girone e non l’ha più lasciata. Il Sestri Levante è arrivato a questa finale conquistando la vetta del Triangolare della Poule Scudetto. I rossoblù hanno battuto il Lumezzane (2-1) ed il Legnago Salus 3-1. In semifinale decisivo il successo per 2-0 in casa del Pineto.

Il Sorrento non riesce a ripetere la rimonta compiuta nella stagione regolare dopo aver vinto la sfida al cardiopalma con la Paganese terminata con un guizzo vincente dei costieri negli ultimi 90’. I rossoneri sono tornati in C dopo nove anni. Il percorso nella Poule è stato meno concitato. I ragazzi di Vincenzo Maiuri hanno battuto nettamente Catania e Brindisi rispettivamente per 2-0 e 3-0. In semifinale il Sorrento è stato capace di ribaltare il ko dell’andata per 2-1 con il Lumezzane centrando il successo decisivo per 2-0 davanti ai propri tifosi.

ALBO D’ORO

2022/2023 Sestri Levante; 2021/2022 Recanatese; 2020/2021 non assegnato; 2019/2020 non assegnato; 2018/2019 Avellino; 2017/2018 Pro Patria; 2016/2017 Monza; 2015/2016 Viterbese Castrense; 2014/2015 Siena; 2013/2014 Pordenone; 2012/2013 Ischia; 2011/2012 Unione Venezia; 2010/2011 Cuneo; 2009/10 Montichiari; 2008/09 Pro Vasto; 2007/08 San Felice Normanna; 2006/07 Tempio; 2005/06 Paganese; 2004/05 Bassano Virtus; 2003/04 Massese; 2002/03 Cavese; 2001/02 Olbia; 2000/01 Palmese; 1999/00 Sangiovannese; 1998/99 Lanciano; 1997/98 Giugliano; 1996/97 Biellese; 1995/96 Castel S.Pietro; 1994/95 Taranto; 1993/94 Pro Vercelli; 1992/93 Crevalcore; 1957/58 Cosenza, Ozo Mantova, Spezia ex-aequo, 1956/57 Sapom Ravenna; 1955/56 Siena; 1954/55 BPD Colleferro; 1953/54 Bari; 1952/53 Catanzaro

c.s.