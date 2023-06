Ad Alba la sposa firmata Donatella Gallo è realtà! (GALLERY)

Raffinatezza, eleganza, prestigio ed esclusività sono i tratti distintivi dei capi firmati Donatella Gallo e presenti da qualche settimana nel nuovo showroom di Alba in via Roma 4 (tel.342-3886847).

Raffintezza, candore, stile sono gli elementi caratterizzanti e riconoscibili della boutique che, grazie all’impegno di Francesca è disponibile ad incontrare le future spose, offrendo una consulenza che le accompagni nella scelta dell’abito del “Giorno del Sì” rispondende alla loro personalità.

D’altronde Francesca è nata respirando le emozioni del giorno del matrimonio, grazie alla mamma Donatella che dall’età di 14 anni disegna e “anima” collezioni e abiti meravigliosi, e Luca, attento e scrupoloso nella pianificazione degli aspetti pratici della cerimonia.

E con l’idea di presentare e raffigurare una femminilità diversa, ne è nata una collezione firmata proprio da Francesca. Abiti romantici, femminili, con finiture minuziose e tessuti preziosi, espressione della sartorialità Made In Italy che garantisce massima personalizzazione ed un codice stilistico unico, riconoscibile, etereo…

«La sposa Donatella Gallo», sottolinea ancora Francesca, «è leggera, fresca, schietta, sincera… ma soprattutto non dimentica buon gusto, stile ed un allure che affascina e conferma il suo ruolo da protagonista in questo giorno così speciale».

Cosa aggiungere? Nulla, se non concordare un appuntamento ad Alba o nell’Atelier di Villafranca Piemonte (via Vigone 43; tel. 011-9800471; www.donatellagallo.com). Basterà uno sguardo per non dimenticare l’emozione di indossare un abito sognato, diventato grazie a Donatella Gallo realtà!

Immagini di Mauro Gallo