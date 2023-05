Limone inaugura il suo “Museo a cielo aperto”

Al fine di valorizzare i beni culturali limonesi, sono stati posizionati nel centro storico dei totem informativi sviluppati per essere facilmente fruibile da quanti più utenti possibili: i leggii hanno un’altezza adeguata per bambini e carrozzine e i pannelli sono inclusivi anche per persone non vedenti o ipovedenti grazie all’utilizzo della tecnologia a tag NFC, che permettono un collegamento diretto alle tracce audio realizzate in tre lingue, italiano, francese e inglese. Per attivare i contenuti audio basterà avere attiva la tecnologia di connessione NFC sul proprio device, appoggiarlo sul tag in rilievo presente sul pannello e premere invio.

L’intervento rappresenta l’ultimo tassello delle azioni previste dal progetto “Vermenagna-Roya II”, finanziato con fondi FESR all’interno del Programma Interreg. Alcotra V-A Francia/Italia 2014-2020, realizzato dal Comune di Limone Piemonte in partenariato con: Comune di Borgo San Dalmazzo (capofila), Comune di Breil-sur-Roya, Comune di Roccavione, Comune di Vernante, Comune di Robilante, Commune de La Brigue, Commune de Saorge, Commune de Tende, Associazione Écomusée du haut pays des techniques et des transports, ATL del Cuneese, Associazione Patrimoine et traditions brigasques.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere il turismo sostenibile nelle valli Vermenagna e Roya, valorizzando da un lato la ferrovia Cuneo-Nizza-Ventimiglia come prodotto turistico transfrontaliero innovativo e, dall’altro, il patrimonio culturale presente sul territorio attraverso la sinergia con le risorse outdoor e gli strumenti di mobilità sostenibile.

I beni valorizzati all’interno del percorso del “Museo a cielo aperto” sono: la Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, la fontana storica in via Roma, la cappella della Madonna del Giardino (Madonnina), il palazzo del Municipio e la Sala Consiliare, la Chiesa Sant’Antonio da Padova e il ponte omonimo limitrofo, la Via Romana, la Biblioteca-Museo dello Sci, la Chiesa e il Convento dei Cappuccini, il teatro Alla Confraternita, Porta Genova, la Cappella di San Secondo.

Nell’ambito del progetto sono stati anche installati tre portabiciclette ad uso pubblico in punti strategici del centro storico (piazza Risorgimento, Piazza del Municipio e piazza San Sebastiano), per incentivare il binomio outdoor-cultura.

Inoltre, i fondi europei hanno permesso di implementare la segnaletica sentieristica esistente, soprattutto lungo percorsi adatti alle famiglie, animare l’offerta turistica con attività culturali destinate alle famiglie e mettere a disposizione della comunità e dei turisti in alta stagione, negli ultimi due anni, la navetta elettrica di collegamento Limone centro – Limonetto.

“Vermenagna-Roya II è un progetto importante, che mette in relazione due territori confinanti, da sempre uniti da un forte legame storico e socio-culturale e colpiti duramente nel 2020 dalla tempesta Alex, fenomeno che ha reso evidente quanto un continuo dialogo tra le due valli sia più che mai necessario – commenta Rebecca Viale, vicesindaca di Limone -. Per Limone questo progetto ha rappresentato un’occasione per sviluppare nel centro storico un museo diffuso, partendo dal presupposto che nel nostro territorio avevamo la fortuna di ospitare numerosi beni storici che, però, non erano valorizzati. Fondamentale per la creazione di questa esperienza museale è stata la focalizzazione sul tema dell’accessibilità tramite la tecnologia NFC, che permette un’esperienza turistica inclusiva e accessibile anche per le persone non vedenti o ipovedenti”.

“A corredo del museo a cielo aperto, l’inserimento dei portabici, che permetteranno ai ciclisti di potersi avvalere comodamente dei servizi del centro storico, si collega appieno con gli obiettivi su cui l’Amministrazione comunale sta lavorando in questi anni, incentrati sullo sviluppo coeso del tessuto culturale e cicloturistico – aggiunge Guido Pettavino, Assessore ai Lavori pubblici di Limone -. Vermenagna-Roya II ha permesso di definire una nuova strategia condivisa per la nuova programmazione Alcotra 2021-2027, all’interno della quale verranno capitalizzati prodotti e risultati della comunicazione creati finora, dando vita a un nuovo progetto denominato: Un viaggio nella meraviglia: verso il 2028, il centenario della Cuneo-Ventimiglia-Nizza”.

Il progetto Un viaggio nella meraviglia: verso il 2028, il centenario della Cuneo-Ventimiglia-Nizza si propone di favorire la ripartenza economica nelle Valli Vermenagna e Roya, dopo gli strascichi della pandemia e della tempesta Alex, attraverso lo sviluppo di un turismo sostenibile destagionalizzato a partire dalla valorizzazione della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, cogliendo l’opportunità del centenario della linea che si terrà nel 2028 e creando le condizioni perché possa diventare un prodotto turistico transfrontaliero per le famiglie e adattabile a diverse esigenze (età, interessi, tempi a disposizione, ecc.). Un’offerta turistica innovativa, in sinergia con il patrimonio culturale e outdoor del territorio, fruibile in modo esperienziale, inclusivo, fisico e virtuale, grazie a multimedialità e strumenti digitali, per incrementare gli arrivi e la permanenza dei visitatori, in particolare nei borghi delle valli, attualmente trascurati dai flussi che li attraversano transitando tra Torino-Cuneo e la Liguria o la Costa Azzurra, in treno, in bici e, a seguito della riapertura del Colle di Tenda, in auto.