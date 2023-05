Inaugurato il nuovo Ufficio Turistico castiglionese

Sabato 27 maggio a Castiglione Tinella è stato inaugurato il nuovo Ufficio Turistico, un punto informativo nella centrale piazza XX Settembre che è riferimento dedicato all’accoglienza e all’organizzazione turistica condotto da Alessia Porani, che si occuperà per il Comune di promuovere e valorizzare il territorio comunale, le sue eccellenze e il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Al taglio del nastro e alla presentazione dell’insegna della nuova struttura, insieme all’Amministrazione comunale, le associazioni operanti sul territorio e la comunità, sono intervenuti il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino, e l’Assessore Luigi Genesio Icardi per la Regione Piemonte. Per l’occasione erano presenti anche commercianti, produttori, guide turistiche e imprese che propongono il noleggio di E-bike e Vespe, e anche i trifolau che durante l’anno accompagneranno i turisti nella cerca dei preziosi tartufi.

Il sindaco Bruno Penna è intervenuto ripercorrendo nella memoria il lungo cammino turistico del paese, iniziato 25 anni fa quando fu stampato il primo depliant promozionale, e sviluppatosi poi a ttraverso diversi eventi che sono stati per Castiglione davvero importanti: fra questi la realizzazione dei sentieri turistici e delle aree panoramiche attrezzate nel 2011, la certificazione Unesco nel 2014 e la creazione del parco panoramico-letterario Versi in Vigna nel 2018.

Oggi – ha esordito il sindaco nell’occasione – è un giorno importante ed emozionante: dopo un lungo percorso di realizzazioni e di allestimenti abbiamo la possibilità di valorizzare e di far conoscere nel modo migliore il nostro paese, avendo avuto la fortuna di incontrare sul nostro cammino Alessia Porani che, con la sua esperienza di lavoro nell’ambito dei viaggi e le doti artistiche in campo musicale e teatrale, potrà donare al lavoro che si appresta a svolgere dei preziosi valori davvero importanti e originali. Castiglione oggi, dopo il lavoro compiuto e quello che continuerà a realizzarsi, merita e ha la necessità di curare e organizzare l’accoglienza insieme a tutto ciò che riguarda l’ambito turistico, nei cui elenchi regionali il nostro Comune compare ormai da circa 20 anni, proponendo tra le tante cose l’offerta di pacchetti-visita per approfondire la conoscenza dai tanti caratteri storici e d’eccellenza che ci appartengono.

Il nuovo punto informativo è collocato in piazza XX Settembre al civico 15: un posto strategico e di grande visibilità accanto a diverse attività commerciali e anche ai nuovi portabici donati dal Distretto del Commercio di Alba-Bra. Altre informazioni e gli orari di apertura saranno disponibili sul sito web comunale.