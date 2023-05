Nuovo regolamento dehors e “Distretto del cibo” in consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Bra si è riunito martedì 30 maggio in sala “Achille Carando” per discutere sette punti all’ordine del giorno. In primis, è stato votato, all’unanimità, l’ingresso del neo consigliere comunale Sebastiano Luca del gruppo “Fratelli d’Italia – Coraggio! Si cambia” nelle commissioni consiliari. Altra modifica, invece, ha interessato la Commissione edilizia: approvata la sostituzione dell’architetto Riccado Moroni (dimissionario per motivi di lavoro), al suo posto l’architetto Andrea Mamino.

Ratificata anche la terza variazione al bilancio 2023 nella quale sono previsti il ripristino dei fondi accantonati nell’avanzo di amministrazione deliberato nell’aprile scorso e il recepimento di nuovi contributi, per oltre 180 mila euro, che andranno a finanziare alcuni specifici progetti comunali tra cui la rassegna cinematografica estiva di Palazzo Traversa, il “Salone del libro per ragazzi”, recentemente concluso, il progetto “Raccontiamoci storie”. Grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo e alla compartecipazione dei comuni interessati si procederà poi alla progettazione della ciclovia che collegherà i Comuni di Bra, La Morra, Verduno e Santa Vittoria d’Alba lungo l’asta del fiume Tanaro.

Tra le poste iscritte a bilancio, anche l’impegno comunale per gli eventi collaterali e le spese connesse alla recente partenza della tappa Bra-Rivoli del Giro d’Italia e di tutti gli eventi collegati, spese sostenute pressoché per intero attraverso sponsorizzazioni e contribuzioni di terzi, a partire dalla Regione Piemonte. 134 mila euro, invece, interessano interventi di manutenzione ai Giardini del Belvedere finanziati in parte con con contributi della Fondazione Crc e un intervento della ditta Baratti&Milano. La variazione recepisce anche l’attribuzione di due nuovi fondi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): per 330.000 euro a sostegno di un progetto finanziato dal Ministero delle politiche sociali, destinato alle attività socio-assistenziali di territorio in particolare riferiti all’assistenza domiciliare di pazienti anziani o non autosufficienti e per circa 30.000 euro destinato alle attività di digitalizzazione comunali. Stanziato anche un contributo di 13 mila euro per l’asfaltatura di strada Rognetta. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e cinque astensioni da parte della minoranza.

Successivamente è stato esaminato e approvato, all’unanimità, il nuovo regolamento sui dehors, frutto di un lavoro di concertazione e collaborazione tra i diversi servizi e uffici comunali coinvolti, le parti politiche (tramite l’esame della conferenza dei capigruppo) le associazioni di categoria, su una tematica particolarmente complessa ma molto rilevante per l’accoglienza e la vivibilità della città. Il nuovo documento ha la finalità di disciplinare e i diversi aspetti relativi all’installazione dei dehors e, tra l’altro, di prevenire e superare situazioni conflittuali tra esercizi commerciali limitrofi, razionalizzare gli spazi, disciplinare eventuali ampliamenti in occasione di eventi e manifestazioni specificamente regolamentate e compatibilmente con i relativi piani di sicurezza. Inoltre il nuovo regolamento rende più efficaci ed efficienti le procedure di rilascio delle autorizzazioni attraverso un’istruttoria adeguata che prevede, in casi particolari, il ricorso alla conferenza dei servizi.

In chiusura della seduta è stata approvata la delibera di adesione all’Associazione Distretto del cibo del Roero, iniziativa di portata regionale che coinvolge i Comuni del territorio, con un ruolo di capofila per Bra, con l’obiettivo di offrire opportunità per le aziende del settore agricolo ed enogastronomico di accesso a finanziamenti regionali e nel complesso la valorizzazione di un settore strategico per l’economia del territorio.