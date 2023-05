Da Bios Management un aiuto concreto all’Emilia Romagna

Si è tenuto a Riccione dal 25 al 27 maggio il meeting annuale di Bios Management, azienda Leader nella consulenza aziendale, che ha sede in Piemonte, a Santa Vittoria d’Alba, e una rete di 150 consulenti che ormai occupano l’intero territorio nazionale più alcune sedi estere come Londra, Madrid, Singapore.

Inizialmente, il Bios General Meeting avrebbe dovuto coinvolgere i 150 consulenti in varie attività, anche ludiche e ricreative, ma la tragedia che ha recentemente colpito l’Emilia-Romagna ha imposto di rivedere il format all’insegna del rispetto verso tutti i cittadini e i clienti che vivono e operano nelle zone alluvionate.

“Dopo innumerevoli confronti interni ed esterni e diverse valutazioni dei possibili scenari percorribili, abbiamo preso una non facile decisione, confermando il Bios General Meeting anche a sostegno della ripartenza del territorio, ma con alcune riserve di carattere etico nel rispetto delle zone limitrofe maggiormente colpite” spiega Fabio Ghi, CEO di Bios Management. “Una scelta coerente con i valori di Bios Management e con la dinamicità della nostra azienda”.

Ecco allora che sono state annullate tutte quelle attività che sarebbero potute risultare non adeguate all’attuale contesto – compresa una festa in spiaggia -, mentre sono state confermate le sessioni di lavoro che hanno avuto tra i relatori ospiti importanti come l’ex cestista e attuale commentatore di Sky Matteo Soragna, lo chef e volto tv Sergio Barzetti, il direttore della Fondazione Meeting di Rimini Emmanuele Forlani, il presidente di Illumia Marco Bernardi, il docente di Economia Aziendale all’Università di Torino Alain Devalle e il fisico esperto di innovazione Giovanni Dodero.

Come segno tangibile di vicinanza e supporto al territorio, la consegna di un assegno di 10.000 € a favore dell’iniziativa di raccolta fondi “Tieni botta Romagna” a sostegno delle famiglie, enti e strutture maggiormente colpiti dall’emergenza maltempo attivata e promossa da BCC Romagnolo, cliente storico di Bios Management.

“La nostra è una banca locale, facente parte del Gruppo Cooperativo Iccrea, impegnata attivamente sul territorio – dichiara Francesco Crociani, Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione del Credito Cooperativo Romagnolo -. Lo dimostra in particolare questa iniziativa di raccolta fondi che verrà destinata alle persone facenti parte di un territorio colpito gravemente dall’alluvione. Ringrazio Bios Management, a nome del Presidente Roberto Romagnoli e del Direttore Generale Daniele Bagni, per il grandissimo gesto che, in collaborazione con il Gruppo Atlantic di Riccione, ha deciso di dedicare al nostro territorio”.