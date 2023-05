Dopo il TDR 2023, torna a radunarsi la Rappresentativa Piemonte-VdA U15: i convocati

Un mese dopo il Torneo delle Regioni 2023, ripartono i raduni delle Rappresentative Piemonte-VdA: la selezione regionale Under 15 si ritroverà martedì 30 Maggio, alle ore 14, presso il campo sportivo di Via Diaz a Gassino Torinese per sostenere un raduno di selezione. Fra i convocati, qui di seguito, anche quattro atleti cuneesi.

COGNOME NOME SOCIETA’ CASTALDI TOMMASO G.S.D. LASCARIS AGGERO PIETRO G.S.D. VOLPIANO PIANESE ATZENI DIEGO STEFANO A.S.D. S.G. DERTHONA BARBERO GIOVANNI A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 BELLINGHERI FILIPPO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908 CALAMITA SAMUELE A.S.D. CHISOLA CALCIO CURRI FLAVIO U.S.D. ALPIGNANO DE VITA ALESSANDRO A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908 DUTTO PIETRO SSDARL A.C. CUNEO 1905 OLMO GARBELLINI FABIO A.S.D. CHIERI AMODIO ANDREA A.C.D. LUCENTO ISOARDI DAVIDE A.S.D. SALICE MOLON SIMONE U.S.D. ALPIGNANO ORTOLANO FILIPPO A.S.D. ASTI PALUMBO STEFANO A.S.D. CHIERI RAVIOLA VITTORIO U.S.D. PIANEZZA RECI EDOARDO G.S.D. VOLPIANO PIANESE SHITA MAJKI FOSSANO CALCIO SSD A.R.L. SUDANO AARON A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI IETTO GAETANO ALESSIO G.S.D. VOLPIANO PIANESE SALVAI LUCA F.C.D. PINEROLO BERTOT MARCO U.S.D. ALPIGNANO AYACHI AFOUEN S.S.D. SISPORT S.P.A. PARENTE FRANCESCO MARIA S.S.D. SISPORT S.P.A.