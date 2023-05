Basket D/M: i Gators vincono in rimonta con Novi e volano alla Final Four di Coppa!

Una vittoria che vale doppio, per come è arrivata (in rimonta e con un solo punto di vantaggio) e perché vale l’accesso alle Final Four di Coppa Piemonte: contro Novi, capolista del girone di Coppa, i Gators tornano alla vittoria e lo fanno al termine di una gara bella e divertente.

L’inizio di gara sorride agli Alligatori grazie ad un bel canestro di Fantini, a cui però gli avversari rispondono con una bella bomba: i Gators allungano piazzando un parziale di 10-0 ma dall’altra, dopo un time out necessario per riordinare le idee, Novi si riporta sotto con una serie di liberi firmati capitan Ponta.

Nel secondo quarto regna ancora l’equilibrio, con le due formazioni impegnate a scappare ma sempre riprese: sotto le plance Valinotti si fa valere, così come buono è l’impatto di Pepe che segna subito un bel canestro.

Ad inizio terzo quarto, dopo l’intervallo lungo, i Gators sono sotto di 1 ma Ghigo dopo diversi tentativi va a canestro: dopo la risposta ospite, inizia lo show di Mattia Alessio che prima fa 2/2 dalla lunetta, subito dopo colpisce con una tripla e poi impatta nuovamente con altri 2 punti. Subito dopo Novi allunga, ma i biancoverdi restano in scia con il libero di Andrea Nicola e il canestro di Cerutti.

Ad inizio ultimo quarto Novi si porta sul +5 e per diversi minuti i ragazzi di coach Fabbri non riescono più a trovare il canestro: gli ospiti allungano ancora fino al +8 ed è allora che i Gators reagiscono prima con Marengo e poi con Cerutti. Ancora Marengo, con due liberi, riporta la parità a 2 minuti e 30 dal termine: un’altra azione personale del numero 0 saviglianese porta sotto gli Alligatori che subito dopo trovano il punto del vantaggio dalla lunetta. Da un mancato contropiede saviglianese e la conseguente palla persa, Novi impatta sul 65 a 65 sfruttando un tiro libero.

Time out di coach Fabbri e ad inizio azione fallo su Marengo che si presenta dalla lunetta: fallito il primo tentativo, il secondo va a segno. C’è ancora tempo per un’azione di Novi, che però non riesce più a trovare il canestro grazie ad una difesa super che regala il successo ai Gators e fa esplodere il PalaMarenco per una vittoria che vuol dire accesso alle Final Four di Coppa Piemonte.

VM SERVICE GATORS – NOVI 1980 66-65

Parziali: 19-19, 38-39, 54-57

VM SERVICE Gators: Marengo 23, Pepe 2, Valinotti 6, Cerutti 9, Ferrero N.E., Nicola S., Nicola A. 7, Ghigo 6, Fissore, Alessio 8, Perrone, Fantini 5. All.: Fabbri

Novi 1980: Camera, Russo, Pilati 11, Ponta 6, Parodi 22, Denegri 14, Tava 7, Bertossa N.E., Tuni 5, Sacco. All.: Oliveri

c.s.