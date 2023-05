Il medico di famiglia Gianandrea Tosato titolare a Clavesana

Dal 12 giugno prenderà servizio quale Medico titolare di Assistenza Primaria il Dr. Gianandrea Tosato che svolgerà la propria attività su appuntamento presso i seguenti ambulatori:

Clavesana – Piazza Don Rossi Giovanni (Loc. Madonna della Neve), 1 – -Telefono 370/1359363 con il seguente orario: lun 15-18; mar 17,20-19; mer 9-12; gio 9-12 17-19,30 e ven 8,20-12.

Contestualmente verrà rimodulato il massimale individuale del Dr. Gabriele Sappa – Medico temporaneamente operante nell’ex ambito territoriale di Carrù, Clavesana, Piozzo, Bastia Mondovì, Cigliè, Roccacigliè, Magliano Alpi e Rocca de Baldi per cui gli assistiti provvisoriamente in carico al sanitario fino al 11 giugno 2023 dovranno effettuare la scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale tra i medici disponibili, con priorità per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato.

Il Dr. Gabriele Sappa effettuerà quindi dal 12 giugno l’ambulatorio su appuntamento presso:

Bastia Mondovì – via Galliano,1 Tel. 338/8933066 (per appuntamenti 0174/1915213) con il seguente orario: lun 10-11.30; mar 19-20; mer 10-11,30; gio 15-16,30 e ven 10-11,30.

Sarà anche possibile effettuare la scelta online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua oppure sportelli multifunzione di Carrù – Via Ospedale il mercoledì dalle 8,00 alle 12,30 e Giovedì dalle 8,00 alle 12,30) o presso l’Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto, 99 dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato)