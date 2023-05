Serie D, l’arrivederci del vice-mister Dematteis: “Bra, ti sarò per sempre grato”

Andrea Dematteis lascia il ruolo di vice-allenatore del Bra. Revellese d’origine, ha collaborato con mister Roberto Floris nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023; nel 2020/2021 era stato il vice-allenatore di Riccardo Boschetto al Saluzzo. In totale, tre esperienze consecutive in Serie D. Ora, per Dematteis (probabilmente) si profila una nuova esperienza da capo-allenatore.

Ecco le parole che ci ha rilasciato l’ex vice-mister giallorosso: “Arrivederci Bra dopo due anni di successi, di lotte, di vittorie, sorrisi e traguardi raggiunti, è arrivato il momento di salutarci. Salutare con il sorriso quella che, numeri alla mano, è la società dilettantistica più importante del Comitato regionale Piemonte-VdA non è certo semplice, non nascondo che lo faccio a malincuore ma consapevole che è un dolore necessario. Abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto dell’impresa, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti abbiamo raggiunto risultati impensabili. Resi possibili grazie all’appoggio incondizionato di una proprietà e di una dirigenza fatta di uomini, tifosi del Bra, appassionati e uniti: come una famiglia. Qui cito Giacomo Germanetti, Piero Reviglio, Pietro Sartori e Andrea Burdese. E di questa famiglia sono stato parte anche io, insieme a loro sono cresciuto come uomo e come allenatore: il Bra mi ha dato fiducia e mi ha permesso di lavorare in serenità, accanto a gente per bene. Ho un debito di riconoscenza nei confronti di mister Roberto Floris, due anni al suo fianco sono stati per me altamente formativi; questo grazie anche ad uno staff tecnico di primissimo livello, dove ognuno dei componenti mi ha trasmesso qualcosa di importante. Lascio uno spogliatoio granitico, fatto di ragazzi straordinari. Professionisti veri. È stato un piacere condividere questo percorso anche con loro. Arrivederci, Bra. Ti sarò per sempre grato“.