Tennis: Taro Daniel e Camilo Ugo Carabelli i primi promossi del Piemonte Open Intesa San Paolo

La sua attuale classifica mondiale, che lo colloca al numero 109 con un best ranking di 64 ormai vecchio di cinque anni, non dice tutto sul reale valore del giapponese Taro Daniel, quinta testa di serie del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175.

Perché nel suo palmarès il trentenne nato a New York (il padre è statunitense) vanta un titolo nel circuito maggiore Atp, conquistato nel 2018 a Istanbul, una ventina di apparizioni nei tornei del Grande Slam e tante vittorie contro avversari di alto livello. Basti pensare che solo nel marzo di quest’anno si è tolto lo sfizio di battere tre top player come Casper Ruud, Matteo Berrettini e Alexander Zverev, fra Acapulco, Indian Wells e Miami.

Motivi per i quali il giocatore cresciuto tennisticamente in Spagna è uno degli osservati speciali del Challenger del Circolo della Stampa Sporting, dove ha esordito sul Centrale superando con un doppio 6-4 l’olandese Gjis Brouwer, curiosamente anche lui nato negli Stati Uniti, in Texas. Nel pomeriggio torinese i due hanno prodotto un confronto di alta qualità, nel quale Daniel – in Piemonte già da giorni: ha soggiornato tre notti a Locana, per godersi la pace del Parco nazionale del Gran Paradiso – ha fatto pesare la sua maggiore abitudine alla terra battuta, imponendosi in 91 minuti e anticipando l’acquazzone caduto pochi istanti dopo, che ha fermato il gioco per un paio d’ore e ritardato il programma degli incontri successivi. In precedenza, aveva superato il primo turno del tabellone principale anche l’argentino Camilo Ugo Carabelli, a segno in rimonta (4-6 6-3 6-4) sul bosniaco Nerman Fatic.

Nel lunedì del Piemonte Open Intesa Sanpaolo sono terminate anche le qualificazioni, che hanno fatto salire a undici il numero di italiani nel tabellone principale. Merito dei tre derby che davano la garanzia di altrettanti successi azzurri, ma anche del ripescaggio di Gianluca Mager, battuto per 6-3 6-2 al turno decisivo dal biellese Stefano Napolitano ma entrato nel main draw in qualità di lucky loser. Promossi dalle qualificazioni anche il siciliano Salvatore Caruso, che ha sconfitto il torinese acquisito Federico Maccari, e Federico Gaio. Il faentino, di casa allo Sporting (dove si allena), ha risolto con il punteggio di 6-2 6-3 il duello contro Andrea Gola, e martedì sfiderà il tedesco Oscar Otte.

Per Caruso ci sarà il giapponese Watanuki, per Mager lo statunitense Kovacevic, per Napolitano il finlandese Virtanen. Flavio Cobolli, che invece attendeva un qualificato, ha pescato l’ucraino Aleksandr Braynin. Quest’ultimo in mattinata ha trovato dall’altra parte della rete Jiri Lehecka, n.39 Atp, arrivato nella tarda serata di domenica dopo la sconfitta di qualche ora prima agli Internazionali BNL d’Italia. Appreso di un posto rimasto vacante nelle qualificazioni, il ceco è partito da Roma con in tasca la possibilità di diventare il favorito per il titolo a Torino, ma a rovinargli i piani ci ha pensato un problema al piede destro, che l’ha obbligato al ritiro dopo soli 4 giochi.

Martedì la conclusione degli incontri di primo turno e il via al tabellone di doppio, con in gara anche l'australiano John Peers, già n.2 del ranking di specialità e campione Slam.

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Camilo Ugo Carabelli (Arg) b. Nerman Fatic (Bih) 4-6 6-3 6-4, Taro Daniel (Jpn) b. Gijs Brouwer (Ned) 6-4 6-4.

Da completare: Tomas Machac (Cze) vs Andrea Collarini (Arg), Luciano Darderi (Ita) vs Edoardo Lavagno (Ita), Francesco Passaro (Ita) vs Thiago Seyboth Wild (Bra), Riccardo Bonadio (Ita) b. Gabriele Piraino (Ita).

Qualificazioni. Turno decisivo: Aleksandr Braynin (Ukr) b. Jiri Lehecka (Cze) 4-0 ritiro, Stefano Napolitano (Ita) b. Gianluca Mager (Ita) 6-3 6-2, Salvatore Caruso (Ita) b. Federico Maccari (Ita) 6-3 6-1, Federico Gaio (Ita) b. Andrea Gola (Ita) 6-2 6-3.