CUNEO MONTAGNA Festival ospita Lungo le vie dell’acqua

Giovedì 18 maggio alle ore 18 presso lo Spazio Varco in Via Carlo Pascal 5 a Cuneo, CUNEO MONTAGNA Festival – EVOLUZIONI propone: Lungo le vie dell’acqua, talk dedicato alla più preziosa delle nostre risorse.

La Città di Cuneo e la pianura circostante sono sempre state abituate a una grande abbondanza della risorsa idrica grazie alla corona di montagne che, come un deposito a cielo aperto, ha rifornito anche le estati più torride della regione. Eppure, questa certezza sta venendo meno e il territorio cuneese si sta drammaticamente trasformando in una delle aree del Piemonte, se non addirittura dell’Italia e dell’Europa, più siccitose. Siamo pronti a questo enorme cambiamento? Conosciamo davvero il tortuoso percorso che l’acqua intraprende dalle cime più alte del Parco Naturale delle Alpi Marittime alle nostre case? E quali prospettive ci attendono? Grazie all’esperienza di chi dell’acqua e del clima ha fatto la sua professione e con il punto di vista di chi deve trovare continui adattamenti a un paesaggio mutevole e in crescente carenza idrica, proveremo a delineare il quadro attuale e futuro del nostro territorio e ad immaginare quali soluzioni come collettività e come individui possiamo mettere in atto per contrastare questo fenomeno.

Interverranno Daniele Cat Berro, ricercatore presso la Società Meteorologica Italiana e redattore della rivista “Nimbus”; Aladar Pittavino, gestore del rifugio Federici-Marchesini al Pagarì in Valle Gesso nel Parco Naturale delle Alpi Marittime; l’Ing. Andrea Ponta, Responsabile Area Operativa presso ACDA SpA e Sara Segantin, scrittrice, comunicatrice scientifica e alpinista.

Italo Rizzi, responsabile del settore Progetti di LVIA, modererà l’incontro.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Lungo le Vie dell’Acqua: Ambiente, Cultura, Qualità dell’Abitare per Educare alla Cittadinanza Globale”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AID 012618/01/7) che vede un partenariato composto dalle città di Rovereto, capofila dell’iniziativa, Mantova e Cuneo, oltre a diversi locali operanti sul territorio.

La partecipazione attiva del Comune di Cuneo al progetto avviene attraverso il settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, il Servizio Parco Fluviale Gesso e Stura di cui lo stesso Comune è Ente gestore e l’ufficio Sportello Europa e Sviluppo del territorio, in sinergia con il settore Socio – Educativo. L’obiettivo è attivare una comunità educante multiattore che si impegni nella lotta al cambiamento climatico, per la tutela dell’ambiente e per la gestione sostenibile dell’acqua in una prospettiva glocale e inclusiva.

Nel corso del progetto saranno attivate tre azioni principali: la prima, incentrata sulla formazione e lo scambio di buone pratiche; la seconda, finalizzata alla formulazione partecipata di un piano comunale di educazione alla cittadinanza globale e la terza orientata alla partecipazione della comunità.

Cuneo ha già coinvolto i ventotto membri del Gruppo di Lavoro Locale (GLL) nel primo incontro del tavolo partecipativo che ha avuto luogo martedì 18 aprile presso la Casa del Fiume del Parco fluviale Gesso e Stura.

Nelle giornate di 3 e 4 maggio si sono svolti a Rovereto il Kick-Off Meeting, al quale ha partecipato una rappresentanza del GLL, e la conferenza stampa di presentazione e avvio del progetto nella quale ha relazionato anche Gianfranco Demichelis Assessore all’Ambiente e Parco fluviale Gesso e Stura – Comune di Cuneo.

L’appuntamento con Lungo le vie dell’acqua rappresenta un primo importantissimo momento di confronto coi cittadini che nel tempo hanno dimostrato grande interesse e sensibilità sulle tematiche della tutela ambientale e della partecipazione attiva. Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che la prenotazione va effettuata sul sitowww.festivaldellamontagna.it dove sono disponibili tutte le informazioni sulla XII edizione di CUNEO MONTAGNA Festival – EVOLUZIONI.