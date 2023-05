L’ASL CN2 CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE

Venerdì 12 maggio 2023 l’ASL CN2 si unirà alle celebrazioni che in tutto il mondo

accompagneranno la Giornata Internazionale dell’Infermiere con una serie di eventi sul territorio dedicati alla cittadinanza, per far meglio conoscere la professione dell’infermiere e il fondamentale contributo che questa figura offre alla nostra collettività.

Il primo appuntamento sarà presso l’Ospedale di Verduno alle ore 8,30 per i saluti istituzionali da parte dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2 Mauro Noè, dei Sindaci di Bra e Verduno, Giovanni Fogliato e Marta Giovannini, del Presidente del Consiglio Comunale di Alba Domenico Boeri, del Direttore Generale dell’ASL CN2 Massimo Veglio e del Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo Remo Galaverna.

Sino alle ore 16,00 sarà presente nella hall principale uno stand informativo, dove gli infermieri dell’ASL CN2 e gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di Alba saranno a disposizione per domande e curiosità. A cura della Fondazione Ospedale Alba-Bra verranno proiettati video e foto che racconteranno alcune storie di infermieri.

In onore del “claim” che quest’anno accompagna la loro giornata “Il talento degli infermieri: arte e scienza in movimento”, alcuni infermieri si diletteranno ad intrattenere i partecipanti attraverso alcune esibizioni musicali al pianoforte.

Parallelamente, e sempre in omaggio al motto della giornata, gli eventi si svilupperanno altresì nelle città di Bra (Piazza XX Settembre, ore 9,45 – 12,45) e Alba (Piazza Risorgimento, ore 14,00 – 18,00), dove la Fondazione Ospedale Alba-Bra sarà presente con un ambulatorio mobile per la rilevazione dei parametri pre e post attività fisica, rispettivamente per la Ginnastica Dolce a Bra (in collaborazione con l’Associazione NOI COME TE) e in occasione della “Camminata ad Alba” (in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASL CN2).

In entrambe le città saranno presenti gli Infermieri Pediatrici per una dimostrazione sulla

disostruzione delle vie aeree del bambino, mentre gli Infermieri d’Emergenza mostreranno come si attiva il sistema di emergenza 112 e come si effettuano le manovre di primo soccorso salvavita.

Gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFEC) forniranno informazioni in merito agli ambulatori delle Casa di Comunità di Bra e Alba per gli Over 65 e all’importante supporto offerto dalla telemedicina. Uno spazio sarà dedicato al particolare ruolo degli Infermieri Stomatoterapisti.

A tutti gli eventi saranno presenti gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, poiché la giornata è anche occasione per stimolare attenzione al Corso ed eventuali iscrizioni per il prossimo anno scolastico.