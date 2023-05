Caramagna Vintage, dopo la buona partecipazione si pensa già al 2024!

Domenica 7 maggio a Caramagna Piemonte si è svolta la manifestazione “Caramagna Vintage”. La Pro Loco del paese si è dedicata nell’ultimo periodo all’organizzazione ed alla promozione di un evento nuovo per Caramagna: il primo raduno di auto, moto, trattori e bici storiche.

Il centro del paese si è trasformato per l’intera giornata di domenica in un museo a cielo aperto in cui caramagnesi e non hanno potuto fare un tuffo nel passato ed ammirare mezzi di altri tempi, a due e quattro ruote. Sono stati oltre 120 i mezzi esposti tra via san Biagio, piazza Umberto I e Piazza Boetti.

La Pro Loco per la giornata di domenica non si è però limitata ad organizzare il raduno. Nel corso della giornata si è inoltre svolta la Fiera Primaverile di antiquariato, artigianato e prodotti tipici ed è stato anche possibile ammirare una mostra fotografica e di pittura allestita presso il salone Polivante. Il pomeriggio della manifestazione è stato allietato dalla musica del gruppo “Gli Angeli” che si sono esibiti sotto i portici del Vecchio Consiglio.

Buona la partecipazione all’evento “Caramagna Vintage” nonchè al pranzo organizzato e preparato dalla Pro Loco per i conducenti e passeggeri dei mezzi esposti. Sono state ben 140 le persone che hanno partecipato al pranzo.

“Siamo più che soddisfatti della buona riuscita dell’evento.” Riconosce il presidente Enrico Capello. “L’ottima risposta avuta nelle adesioni al raduno e la partecipazione dei compaesani a tale iniziativa ci permette di provare a proiettarsi al prossimo anno e pensare di riorganizzare Caramagna Vintage”

“La buona riuscita di questa manifestazione è merito di un buon lavoro di squadra. Ringrazio in primis Luca Pussetti per aver organizzato e curato il raduno. Un ringraziamento particolare va a Stefania Casetta, Emanuela Demichelis e Paolo Pignata che hanno coordinato la cucina e a tutti coloro che hanno lavorato per buona riuscita del pranzo. Tanti sono stati i volontari della Pro Loco che si sono adoperati domenica e non solo per far sì che tale evento riuscisse. Anche se non citati uno ad uno, il ringraziamento va ad ognuno di loro”

Il direttivo della Pro Loco intende anche ringraziare la Protezione civile per il prezioso aiuto prestato nell’arco della giornata e Don Domenico per aver messo a disposizione i locali dell’oratorio per il pranzo.