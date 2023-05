Eccellenza: Gabriele Shtjefni “firma” lo storico approdo in D dell’Alba Calcio, CBS ko 0-1 e retrocessa

Più o meno le ore 16,50 di domenica 7 maggio 2023, sul sintetico “Cavoretto” in corso Sicilia a Torino. Sono le coordinate della storia, per l’Alba Calcio. Con lo 0-1 inflitto alla CBS (che è costata la retrocessione diretta ai rossoneri torinesi), la società presieduta da Giovanni De Bellis è stata promossa in Serie D per la “sua” prima volta. Da uno svantaggio di -4 dal Cuneo Olmo di inizio aprile, con il successivo esonero di mister Salvatore Telesca, il capitano Carmine Esposito e i suoi compagni hanno messo a segno 3 vittorie consecutive (Albese, Pro Villafranca e CBS), con la conduzione tecnica di mister Rosario Lo Nano. Alba Calcio che ha chiuso il girone B, in vetta, a quota 63 punti e a +3 dal Cuneo Olmo (sconfitto 3-2 nel derby a Centallo). Una “remuntada” totale di ben 7 lunghezze. Un capolavoro calcistico, che ha premiato la tenacia di un gruppo che non ha mai mollato, nemmeno nei momenti più “duri”. La realtà langarola ha toccato letteralmente il cielo con un dito: la doppia Coppa Italia del 2022 e 2023 con mister Telesca e oggi la Serie D con mister Lo Nano. Dalla collaborazione tra le società ASD Accademia Calcio Alba, ASD Area Calcio AR, ASD Corneliano Roero SGA, ASD GS San Cassiano, ASD Santa Margherita e ASD Stella Maris, nell’estate 2021 era nato il progetto Alba Calcio. Andiamo in cronaca con il match del “Cavoretto”.

PRIMO TEMPO

In casa Alba Calcio, Erbini e Cena sono out per squalifica; Dell’Anno indisponibile per problemi muscolari. CBS in rossonero con inserto bianco, Alba Calcio nel consueto biancorosso crociato con bande blù. Prima emozione al 25′, dopo 20 minuti “tesi” e bloccati: traversone di Delpiano, dopo un corner battuto corto, sbuca Della Valle di testa che colpisce e alza di poco sopra la traversa. Gioco fermo per fallo in attacco (degli albesi). Matera insacca in mischia al 28′, ma il direttore di gara indica la posizione di (dubbio) fuorigioco. Alba Calcio in gol al 32esimo: Cornero-Sardo-Shtjefni, azione da sinistra e quest’ultimo beffa Hajdari sul primo palo con un tocco “chirurgico”.

Destro di Cornero in corsa al 36′, da buona posizione, Hajdari controlla in due tempi. Senza alcun recupero, roster negli spogliatoi sullo 0-1 per gli ospiti,

SECONDO TEMPO

Colpo di testa di Culotta, nel cuore dell’area, con Bergonzi che fa suo il pallone con sicurezza al 1′. Matera ci prova dai 20 metri al 9′, sfera out di poco. Pericolosa la CBS. Quasi alla mezz’ora, Alba Calcio in 10 uomini: secondo giallo a Delpiano per un intervento falloso a centrocampo. Nonostante la sofferenza per l’essere 10 contro 11, l’Alba Calcio va a centimetri dallo 0-2 al 43′: Carrino a porta semi vuota calcia sul fondo, dopo l’ottimo lo spunto di Sardo sulla destra. Alba Calcio a centimetri dal raddoppio. Nei 5 minuti di recupero, gli albesi stringono i denti. Arriva il triplice fischio e l’attesa è tutta per il finale da Centallo. Ufficializzato il 3-2, è iniziata la festa albese!

TABELLINO

CBS: Hajdari, Bara, Gallazzi (33′ st Todella), Cristiano, Bottale, Ferrarese, Achino (41′ st Xhelilaj), Matera (31′ st Tursi), Culotta, Rignanese (28′ st Massaro), Barrella.

A disp: Frattin, Principalli, Ricci, Ferrando, Anelli.

Allenatore: Marcello Meloni.

Alba Calcio: Bergonzi, D’Ippolito, Arkaxhiu (24′ st Bacco), Esposito, Dieye, Manissero (7′ st Carrino), Cornero (13′ st Guienne), Della Valle, Shtjefni (33′ st Coppola), Delpiano, Sardo.

A disp: Costamagna, Feraru, Peirano, Barrenechea, Sabiti.

Allenatore: Rosario Lo Nano.

Arbitro: Santeramo di Monza (assistenti: Sperati e Lo Chiatto di Nichelino).

Marcatore: 32′ pt Shtjefni (A).

Note: terreno di gioco in erba sintetica, pomeriggio variabile (pioggia intermittente nel corso del secondo tempo), circa 200 spettatori di cui un gran numero accorsi da Alba. Ammoniti Bottale, Cristiano, Bara (C), Sardo, Delpiano (A). Espulso Delpiano (A) al 29′ st per doppio giallo.