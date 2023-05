ECCELLENZA B LIVE: CBS-ALBA CALCIO 0-1, LA DECIDE SHTJEFNI. L’ALBA CALCIO SALE IN SERIE D, E’ STORIA A TORINO!

30esima (ultima e decisiva) giornata del girone B di Eccellenza: al “Cavoretto” di Torino (oggi dalle ore 15) si gioca CBS-Alba Calcio. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI e TABELLINO

CBS: Hajdari, Bara, Gallazzi (33′ st Todella), Cristiano, Bottale, Ferrarese, Achino (41′ st Xhelilaj), Matera (31′ st Tursi), Culotta, Rignanese (28′ st Massaro), Barrella.

A disp: Frattin, Principalli, Ricci, Ferrando, Anelli.

Allenatore: Marcello Meloni.

Alba Calcio: Bergonzi, D’Ippolito, Arkaxhiu (24′ st Bacco), Esposito, Dieye, Manissero (7′ st Carrino), Cornero (13′ st Guienne), Della Valle, Shtjefni (33′ st Coppola), Delpiano, Sardo.

A disp: Costamagna, Feraru, Peirano, Barrenechea, Sabiti.

Allenatore: Rosario Lo Nano.

Arbitro: Santeramo di Monza (assistenti: Sperati e Lo Chiatto di Nichelino).

Marcatore: 32′ pt Shtjefni (A).

Note: terreno di gioco in erba sintetica, pomeriggio variabile (pioggia intermittente nel corso del secondo tempo), circa 200 spettatori di cui un gran numero accorsi da Alba. Ammoniti Bottale, Cristiano, Bara (C), Sardo, Delpiano (A). Espulso Delpiano (A) al 29′ st per doppio giallo.

PRIMO TEMPO

In casa Alba Calcio, Erbini e Cena sono out per squalifica; Dell’Anno indisponibile per problemi muscolari. CBS in rossonero con inserto bianco, Alba Calcio nel consueto biancorosso crociato con bande blù.

Partiti!

Combattuti i primi 5 minuti, 0-0 al “Cavoretto”;

si gioca stabilmente nella metà campo dei torinesi, ancora reti inviolate quasi al 15esimo. Tensione palpabile, nessuna conclusione in porta da ambo le parti;

scavallato il 20esimo, nulla da segnalare se non lo 0-0 tra CBS e Alba Calcio;

25′: traversone di Delpiano, dopo un corner battuto corto, sbuca Della Valle di testa che colpisce e alza di poco sopra la traversa. Gioco fermo per fallo in attacco (degli albesi);

28′: Matera insacca in mischia, ma il direttore di gara indica la posizione di fuorigioco. Rimane lo 0-0;

32′: CBS-Alba Calcio 0-1! Cornero-Sardo-Shtjefni, azione da sinistra e quest’ultimo beffa Hajdari sul primo palo con un tocco chirurgico.

36′: destro di Cornero in corsa, da buona posizione, Hajdari controlla in due tempi;

40esimo a Torino, con l’Alba Calcio in (preziosissimo) vantaggio per 0-1;

senza recupero la prima frazione. Alba Calcio 0-1 all’intervallo, sulla CBS al “Cavoretto”, squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio ed è ricominciata la sfida in corso Sicilia, a Torino;

1′: colpo di testa di Culotta, nel cuore dell’area, con Bergonzi che fa suo il pallone con sicurezza;

9′: Matera ci prova dai 20 metri, sfera out di poco. Pericolosa la CBS;

15′ al “Cavoretto”, Carrino e Guienne mandati in campo da mister Lo Nano (in casa Alba Calcio, per Manissero e Cornero). Sempre 0-1;

si avvicina l’ultimo quarto d’ora, Alba Calcio che continua a pressare a tutto campo. La CBS lotta, ma manca l’ultima stoccata;

29′: Alba Calcio in 10 uomini! Secondo giallo a Delpiano per un intervento falloso a centrocampo;

langaroli in sofferenza per l’inferiorità numerica, la CBS alza il baricentro (35′);

43′: Carrino, a porta semi vuota calcia sul fondo. Ottimo lo spunto di Sardo sulla destra. Alba Calcio a centimetri dal raddoppio;

5 minuti di recupero a Torino;

FINISCE QUI AL “CAVORETTO”, CBS-ALBA CALCIO 0-1! IL CONCOMITANTE RISULTATO GIUNTO DA GIOVANILE CENTALLO-CUNEO OLMO (3-2), “REGALA” LA SERIE D ALLA COMPAGINE LANGAROLA. EROE DI GIORNATA, SHTJEFNI.