Serie C Femminile – Freedom FC, ora o mai più! Le cuneesi vanno a Pontedera per accorciare sulla vetta

Giornata che potrebbe essere decisiva quella in programma nel weekend e relativa al campionato di Serie C Femminile. Con la capolista Pavia Academy a riposo per volontà del calendario, e gli impegni sulla carta non semplici di Pinerolo ed Orobica Bergamo, la Freedom FC si gioca molte delle sue possibilità di rientrare nella lotta per la prima posizione.

La squadra di coach Gianluca Petruzzelli, prima di pensare agli altri campi, però, dovrà avere la meglio del Pontedera, squadra capace di alternare prestazioni di alto livello a scivoloni inaspettati complice anche il lungo infortunio alla grande stella Sandy Iannella (ex Cuneo). La squadra toscana dal canto si gioca le ultime chance di riavvicinare la salvezza diretta, distante attualmente sei punti.

Insomma un weekend da gustare per le cuneesi che, in caso di vittoria volerebbero a -4 dalla prima posizione. Un distacco ancora notevole ma potenzialmente recuperabile.