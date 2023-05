L’Alba Volley giovanile: i risultati dello scorso weekend e i prossimi impegni

Manca sempre meno al termine della stagione agonistica 2022/23 per le squadre giovanili. Questo weekend si è conclusa l’avventura in campionato per altre due delle nostre squadre, sfiorano la Final Four regionale sia l’Under 18 che l’Under 16 arrendendosi solo all’ultima partita del girone.

Under 18 Fase Regionale

Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Gold – L’Alba Volley Mercatò 3-0 (25/18 – 25/17 – 25/15)

Non riescono a ribaltare i favori del pronostico le nostre atlete 06/07/08 (tutte disputeranno ancora questo campionato il prossimo anno) contro la formazione Chierese in corsa per il titolo Regionale che giusto la sera prima ha affrontato la nostra prima squadra.

Rimane la soddisfazione per l’ottimo campionato di questo gruppo che si qualifica nelle prime otto U18 del Piemonte e che ha conquistato uno straordinario terzo posto in serie D pochi mesi dopo la promozione dalla 1’Divisione Provinciale. Bravissimeeee!

Under 16 Fase Regionale

L’Alba V. Egea – Libellula Volley 1-3 (24/26 – 23/25 – 25/21 – 26/28)

Finisce con una sconfitta per 1-3 il campionato dell’Under16 che non riesce nel tentativo di qualificarsi alla final four regionale. Partita giocata ad alta intensità dalle ragazze come lo dimostrano i 3 set finiti ai vantaggi dove sono stati solo i dettagli a fare la differenza.

Under 13 Finale Andata 13º-14º posto

L’Alba Volley Junior – Lpm Bam Mondovì 3-1 (25/10 – 21/25 – 25/17 – 25/21)

Vince l’andata della finale per il 13° posto il gruppo delle nostre piccole. Un primo set giocato in maniera perfetta per poi concedere qualcosa alle avversarie che iniziano a giocare una bella gara contraddistinta dalle tante difese. Bel risultato in questo continuo percorso di crescita.

Domenica oltre al ritorno della suddetta partita andrà in scena anche l’ultima giornata del campionato Under 12(4×4), vincere vorrebbe dire qualificarsi alla finale di categoria e farlo come prima aggiungere anche la possibilità di giocarla in casa.

Forza ragazze!

Prossimi appuntamenti:

Under 12 Sport Fashion

07/05 Palacentrostorico Ore 17 L’Alba Volley Greenhas – Rs Volley 2011-2012

Ore 18.30 L’Alba Volley Greenhas – Volley Busca Arancio

Under 13 Finale Ritorno 13º-14º posto

07/05 ore 11 PalaItis Mondovì Lpm Bam Mondovì – L’Alba Volley Junior

Under 13 Fase Regionale

07/05 ore 15 Palacentrostorico L’Alba Volley Simplast Group – Libellula Volley

