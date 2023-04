Banco Alimentare: il 6 maggio passeggiata nelle Langhe

Una camminata nelle Langhe per scoprire il territorio, condividere la passione per la natura e raccontare ciò che abbiamo fatto in questo lungo percorso insieme

Banco Alimentare del Piemonte compie 30 anni! Per questa importante occasione, durante tutto il 2023, stiamo organizzando una serie di iniziative e festeggiamenti per coinvolgere, ringraziare, incontrare, chi in questi anni ha camminato con noi.

Vi aspettiamo quindi sabato 6 maggio per una meravigliosa passeggiata nelle Langhe che fa parte dell’iniziativa “Cammina per il Banco Alimentare”, le camminate solidali del giovedì mattina, partite a febbraio, in collaborazione con Pampa Trek, per trasformare i vostri passi in pasti… partecipando, ognuno ci aiuta a donare 2 pasti!

La passeggiata è un’escursione ad anello facile e panoramica di circa 12 km, adatta anche alle famiglie, con pranzo al sacco. Partenza e arrivo da Neive, uno dei borghi più belli d’Italia, passando per Barbaresco, splendido paese sulle colline delle Langhe e noto per essere luogo di origine e produzione dell’omonimo vino. Si cammina su sentieri sterrati tra i filari di vigna in uno dei territori conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza.

Info e dettagli:

Data: 6 maggio

Difficoltà: escursionistica facile

Lunghezza percorso: circa 12 Km

Dislivello: 450 m

Mezzo di trasporto: mezzi propri (possibilità di condividere mezzi)

Primo punto di incontro: ore 8:45 – Parco della Tesoriera, Torino

Secondo punto di incontro: ore 10:15 – via Circonvallazione 14, Neive (CN)

Quota partecipazione: 13€ (dei quali 4€ destinati al Banco Alimentare del Piemonte ODV)

Per iscrizioni: https://www.pampatrek.it/eventi/ccammina-per-il-banco-alimentare-langhe/