Venerdì 5 e sabato 6 maggio ore 21, presso la Chiesa di San Paolo a Caraglio, andrà in scena “LE FORMICHE”, collage di frammenti da opere di Boris Vian, una produzione Teatrino al Forno del Pane “Giorgio Buridan”.

Appuntamento della stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nei Comuni di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Gli interpreti Mario Cottura, Eugenio Marcone, Guido Martini, Aorelio Pellegrino e Cinzia Pellegrino, guidati dalla regia di Maria Silvia Caffari, porteranno in scena un testo teatrale che sviluppa la propria azione intorno al racconto breve di Boris Vian: “Le formiche”. Lo spettacolo è frutto di un lavoro su numerose delle opere dell’autore che durante la sua breve e intensa vita ha scritto poesie, canzoni, racconti, romanzi, musica e teatro.

Un soldatino in zona di guerra è protagonista dello spettacolo della compagnia Teatrino al Forno del pane. La realtà in cui si muove, fatta da un presente di atroci violenze, viene raccontata grazie al distacco del sogno. L’eccezionale e il terribile vengono mostrati con “assurda” banalità. In questa zona di confine tra la vita e la morte fanno incursione, divenendo personaggi a sé, poesie e canzoni dello stesso autore.

Boris Vian ci accompagna con un linguaggio grottesco, comico, drammatico, graffiante e inquietante come una favola terribile.

Biglietti disponibili on line su ticket.it o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo.

LE FORMICHE

Collage di frammenti da opere di Boris Vian

Messa in scena a cura di Maria Silvia Caffari

Interpreti: Mario Cottura, Eugenio Marcone, Guido Martini, Aorelio Pellegrino, Cinzia Pellegrino

Grafica e luci: Desy Massa; Suoni, e autore di un cortometraggio: Gregorj Gubbini

Elementi di scena: Attilio Cottura

Regia e costumi: Maria Silvia Caffari

Produzione: TEATRINO AL FORNO DEL PANE “Giorgio Buridan”

La stagione teatrale 2023 “Stella Madre” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

On line su www.ticket.it

8 € + 10% diritti di transizione

In Cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero 10 €

Carnet

Come tu mi vuoi 10 (10 ingressi) 100 €

Come tu mi vuoi 5 (5 ingressi) 55€

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2023 “Stella Madre”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

[email protected] • www.santibriganti.it • Facebook e Instagram