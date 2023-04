TDR 2023 – UNDER 15 LIVE: IL PIEMONTE-VDA SI SBLOCCA, 6-1 ALLA BASILICATA! RIVIVI LA DIRETTA

Seconda giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 15 di Piemonte-VdA e Basilicata. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-BASILICATA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Castaldi (6′ st Amodio), Barbero (24′ st Crozza), Bellingheri (15′ st Calamita), De Vita, Garbellini, Molon (25′ st Curri), Ortolano (9′ st Isoardi), Palumbo (18′ st Atzeni), Raviola (12′ st Reci), Shita, Sudano.

A disp: Aggero, Dutto.

Allenatore: Diego Salvamano.

Basilicata: Matarazzo, Bellomo (25′ st Molinari), Cappiello, Corleto, Del Franco (15′ st Liccione), Giuseffi (20′ st Romano), Guerricchio (20′ st Angelino), Lamorte (10′ st Telesca), Morelli (6′ st D’Onofrio), Pietricola (6′ st Brancati), Sofia.

A disp: Franco, Rocco.

Allenatore: Claudio Calabrese.

Marcatori: 36′ pt rig. Palumbo (P), 2′ st Palumbo (P), 4′ st Bellingheri (P), 17′ st Calamita (P), 23′ st Brancati (B), 25′ st Garbellini (P), 33′ st Atzeni (P).

Note: mattinata soleggiata e gradevole. Ammoniti Ortolano, Isoardi (P), Cappiello (B).

PRIMO TEMPO

Partiti! Piemonte-VdA in biancorosso, Basilicata in biancoblù.

2′: spunto di Raviola sulla dx, traversone potente e smanacciata di Matarazzo;

9′: angolo battuto da Corleto, incornata prepotente di Sofia e colpo di reni di Castaldi. Basilicata vicina al gol!

12′: ancora Raviola, a tu per tu con Matarazzo che è reattivo ad uscire;

siamo al 20esimo della prima frazione, ancora 0-0;

24′: succede di tutto a Volpiano! Morelli sotto misura non riesce ad insaccare, Basilicata a centimetri dal gol. Sul ribaltamento di fronte, palo colpito da Molon e ribattuta (respinta) di Raviola. Piemonte-VdA, anche, vicinissimo alla rete!

34′: continua la “maledizione dei pali” per il Piemonte-VdA, Palumbo salta Matarazzo e (defilato) con il sinistro coglie il legno di destra!

35′: rigore per i padroni di casa, dopo un contatto (lieve) tra Matarazzo (in uscita bassa, aveva bloccato in due tempi la sfera) e Bellingheri. Dagli 11 metri, Palumbo spiazza il portiere ospite. Piemonte-VdA vs Basilicata 1-0 al 36′!

Fine della prima frazione.

SECONDO TEMPO

Partita ricominciata;

2′: Piemonte-VdA vs Basilicata 2-0! Raviola, da destra, imbecca Palumbo che (entrato in area) “infilza” Matarazzo con un mancino rasoterra;

4′: Piemonte-VdA vs Basilicata 3-0! I ragazzi di mister Salvamano prendono il largo, spunto di Garbellini e destro in diagonale di Bellingheri che va a segno;

13′: traversa colpita da Garbellini;

17′: Piemonte-VdA vs Basilicata 4-0! Calamita approfitta di un errore difensivo e deposita in fondo al sacco;

23′: Piemonte-VdA vs Basilicata 4-1! Accorciano le distanze gli ospiti con Brancati.

25′: Piemonte-VdA vs Basilicata 5-1! Garbellini, servito da Atzeni, deposita in rete da posizione centrale;

33′: Piemonte-VdA vs Basilicata 6-1! Tiro Calamita, pallone carambolato sul volto di Atzeni e poi in gol;

2 minuti di recupero;

3 punti preziosi per il Piemonte-VdA, che salgono a quota 4 dopo una partita ricchissima di emozioni!