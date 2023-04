TDR 2023, IL REPORT DELLA 2^ GIORNATA DI UNDER 15 E 17: REGNA L’EQUILIBRIO, NESSUN VERDETTO

Dopo due giornate nelle categorie Under 15 e 17 regna l’incertezza a beneficio dello spettacolo. Al Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti in corso sui campi del Piemonte Valle D’Aosta sono andate in archivio le partite del 2^ turno delle categorie più giovani.

In attesa delle sfide dell’Under 19 e del femminile in programma nel pomeriggio la prima parte della giornata ha riservato continui colpi di scena per gli appassionati del calcio giovanile di base. Nell’Under 15 solo Lombardia e Sicilia sono ad un passo dai Quarti di finale. Per il resto nessun verdetto ma solo qualche indizio. Nell’Under 17, tra pareggi e successi a sorpresa, nessuna squadra è a punteggio pieno. Si deciderà tutto nell’ultima giornata

UNDER 15

Con la qualificazione assicurata solo per le prime classificate insieme alle tre migliori seconde dei cinque gironi, dopo due giornate nessun verdetto ma qualche indizio.

Nel Girone A Toscana e Liguria ce la mettono tutta per prendersi l’intera posta in palio ma alla fine devono accontentarsi di un pareggio per 2-2, sicuramente spettacolare ma poco rassicurante in ottica passaggio del turno. La Toscana è andata avanti di due lunghezze con le firme di Ribechini e Marzano. La Liguria nella ripresa nel giro di 15’ ha rimesso in ordine il risultato con Bonomini e Nervino. Così rientra in gioco la Sardegna che ha superato di misura la Campania con un gol di Sodiq.

Nel B la Sicilia coglie il secondo successo in altrettante partite e tocca con mano la qualificazione al turno successivo. Nello scontro diretto con le Marche decisivo ancora una volta Lo Verme che sale a quota tre gol al TDR. Nel primo tempo Marche avanti con Renzi ripresa dalla Sicilia con Scalici. Il Piemonte VdA si rilancia con il 6-1 rifilato alla Basilicata. Al festival del gol dei padroni di casa hanno partecipato ben cinque marcatori diversi con Palumbo che ha firmato una doppietta.

C: Il Friuli Venezia Giulia si riscatta e coglie i primi tre punti del torneo grazie al successo per 5-1 sulla Puglia. I friulani hanno preso il largo nel secondo tempo con i sigilli di Polla (doppietta), Ciubotaru e Percja. La Lombardia con un gol di Fardin, il terzo per lui in due gare, al 33’ conquista lo scontro diretto con il Lazio e sale in testa alla classifica a punteggio pieno. La qualificazione per i lombardi ormai è solo una questione aritmetica.

Nel D tre Rappresentative in un solo punto. Emilia Romagna e Molise impattano per 0-0 e compiono un piccolo passo in avanti. Rientra in gioco l’Abruzzo che batte Bolzano per 3-1. Decisive le reti negli ultimi 5’ di Ruggiero e Jimenez Maldonado. Nel Girone E dopo la seconda giornata la situazione rimane molto fluida. Umbria e Calabria si accontentano dello 0-0 e salgono a braccetto a quota quattro punti. Si avvicina il Veneto che batte Trento per 4-1 con due reti per tempo firmate da quattro marcatori diversi.

UNDER 17

Tra pareggi e successi a sorpresa, nessuna squadra a punteggio pieno. Si deciderà tutto all’ultima giornata.

A: Due pareggi lasciano lo scenario immutato con un turno in meno da giocare per le due momentanee capoliste Liguria e Campania. La Toscana ha provato per due volte a scrollarsi di dosso la Liguria brava a recuperare le sorti del match al tramonto del secondo tempo. Tra i liguri a segno ancora una volta Lemus (terzo centro al TDR). Botta e risposta nel secondo tempo tra Sardegna e Campania con Barone al secondo gol in altrettante gare.

B: La giornata delle sorprese. Le Marche ridisegnano tutto lo scenario del Girone con il successo di misura sulla Sicilia. Decisivo il gol di Pierluigi al 27’st. La Basilica ferma sullo 0-0 il Piemonte VdA.

C: Tra Lazio e Lombardia ha vinto la paura di perdere, 0-0 il risultato finale con entrambe le Rappresentative che salgono insieme a quota quattro punti. Il Friuli Venezia Giulia ne approfitta spuntandola per 3-2 con la Puglia, una gara che entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere. I primi si sono portati in vantaggio con Dorbolò, i pugliesi hanno risposto con Kola. Il Friuli VG ha preso il largo con Inghes e Zenjili ma il gol di Iusco ha reso il finale incandescente.

D: Abruzzo ed Emilia Romagna salgono insieme a quattro punti grazie ai successi per 4-2 e 2-0 rispettivamente con Bolzano e Molise. Gli abruzzesi a metà ripresa hanno archiviato la vittoria grazie alla doppietta di Tauracchio ed al centro di Di Loreto. In pieno recupero Annunziata ha arrotondato il risultato. L’Emilia Romagna ha messo in cassaforte il successo nel primo quarto d’ora con le firme di Pirazzoli e Ravaglia.

Anche nell’E la seconda giornata ha rimescolato le carte. Il Veneto ha conquistato i primi tre punti al TDR battendo il Trento per 3-0, la Calabria ha compiuto un bel passo in avanti superando di misura l’Umbria con un gol di Gatto a pochi minuti dal fischio finale. I veneti hanno fatto la differenza nella ripresa con le reti di Cecchin (doppietta) e di Andreis.

IL PROGRAMMA

IL CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

21 aprile – 1ªgiornata

22 aprile – 2ª giornata

23 aprile – 3ª giornata

24 aprile – riposo

Seconda Fase

25 aprile – quarti di finale

26 aprile – semifinali

27 aprile – finali

Orari: 9.30 Under 15; ore 11.00 Under 17; ore 14.30 Under 19; ore 16.30 femminile