I promotori sociali delle Acli di Cuneo all’assemblea e al corso di formazione interregionale di Diano Marina

Sono in 26 i promotori sociali che parteciperanno a Diano Marina, il 4 e 5 maggio prossimi, al corso di formazione e assemblea annuale dei promotori sociali volontari, organizzato dal Patronato Acli sezione interregionale di Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria. La formazione avrà inizio giovedì 4 con l’intervento di Massimo Tarasco, presidente regionale del Patronato Acli Piemonte e, a seguire: Stefania Sacchi, presidente regionale del Patronato Acli Valle d’Aosta, e Chiara Volpato, presidente regionale del Patronato Acli Liguria. Tanti saranno gli argomenti che verranno trattati: dall’invalidità civile alla Legge 104 sulla disabilità e le modifiche del sistema pensionistico. Attenzione sarà posta anche sul ruolo del promotore sociale che accompagna ai servizi professionali del Patronato le persone che non hanno gli strumenti e le abilità per districarsi nell’attuale complessità sociale, relazionale e tecnologica. Un ruolo strategico, soprattutto in una realtà come quella cuneese, caratterizzata da piccoli centri.

Il segretario provinciale di Cuneo della FAP (Federazione anziani pensionati Acli) Raffaele Fattoruso dichiara: “Ringrazio di cuore i promotori sociali che volontariamente dedicano il loro tempo per rispondere alle esigenze delle persone più fragili o con meno mezzi della nostra provincia. Grazie per il loro prezioso contributo e per la gestione delle pratiche di patronato e fiscali. Questi incontri sono sempre un modo per aggiornarci e per fare comunità, il nostro è uno dei gruppi più numerosi a partecipare, sinonimo del fatto che il lavoro che stiamo svolgendo è apprezzato e utile ai soci”.