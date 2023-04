Il Rally Regione Piemonte non sorride a Roberto Gobbin

Non ha portato fortuna a Roberto Gobbin il Rally Regione Piemonte, gara che eredita percorso e format dal Rally di Alba, prova di apertura della Coppa Rally di Zona Piemonte e del Michelin Trofeo Italia. Il pilota pinerolese, affiancato in questa occasione dal navigatore cuneese Ettore di Tullio, incappa in un’uscita di strada con la sua 124 Abarth Rally mentre conduceva con margine la propria categoria del Michelin Trofeo Italia e la propria classe.

Un vero peccato perché nella brevissima Power Stage di venerdì stage a Castino (appena 2,29 km) Roberto Gobbin aveva staccato il ventesimo tempo di CRZ allungando decisamente sul più veloce avversario del trofeo Michelin, suo principale termine di paragone in questa occasione. Il mattino successivo su un dosso a metà della prima prova San Grato la 124 Abarth andava in testacoda e si spegneva facendo perdere all’equipaggio almeno una decina di secondi; nonostante ciò Gobbin manteneva il comando del Trofeo del Bibendum, con fieri propostiti di recuperare anche nella classifica assoluta nelle prove seguenti.

Nella successiva Igliano che, ironia della sorte, era la più gradita da Gobbin, una toccata in taglio nella parte destra rompeva cerchio e braccetto costringendo il pinerolese ad abbandonare la gara prima del tempo.

Nella stagione 2023, Roberto Gobbin è supportato dalla concessionaria Targa Auto di Pinerolo.

