Prima Categoria – Per l’Ama Brenta Ceva è sfida salvezza, Tre Valli in Valle Po, la Monregale attende il Marene

Terzultima giornata per il campionato di Prima Categoria ed in particolare per le squadre monregalesi. Non è ancora tempo di verdetti, né per la parte alta né per quella bassa, ma tutte e tre le compagini sono chiamate a sfide importanti, in cui sarà necessario mantenere alta la concentrazione per non sprecare quanto di buono fatto finora.

L’Ama Brenta Ceva di mister Sciolla è chiamato ad uno scontro diretto per la salvezza in casa della Montatese. Il turno prepasquale ha portato il Caraglio in una posizione di vantaggio per la salvezza: il successo sul Sant’Albano ha garantito ai biancoverdi un margine di tre punti sulla zona playout. In questa sono coinvolti i biancorossi, mentre la Montatese chiude la classifica a -4 dai cebani. Si capisce dunque l’importanza della sfida per l’Ama Brenta Ceva, chiamata al successo quasi obbligato per rimanere in lotta per la salvezza diretta anche nelle ultime giornate.

Termina il suo periodo infernale il Tre Valli, non più chiamato a confrontarsi con formazioni in zona playoff né a turni infrasettimanali di Coppa Piemonte. Gli italo-brasiliani di mister Damnjanovic saranno di scena sul terreno del Valle Po, già certo della permanenza in categoria e senza più nulla da chiedere al campionato. I rossoblù non hanno brillato nelle ultime giornate, ma in stagione hanno messo in difficoltà molte squadre blasonate. Il Tre Valli dovrà dunque rimanere sul pezzo per conquistare un risultato tale da mantenersi nel gruppo delle inseguitrici della Monregale, che comprende anche Saviglianese e Boves MDG Cuneo.

La capolista Monregale, infine, può fare un nuovo piccolo passo verso la promozione ospitando il Marene, già salvo e con sole due vittorie conquistate nelle ultime otto gare giocate. All’andata la formazione di coach Giuliano si impose con il minimo scarto e patì molto i marenesi. È lo stesso coach Giuliano a introdurci alla sfida, soffermandosi in particolare sulla ottima atmosfera che si respira tra i suoi giocatori:

“Innanzitutto, e questa è la cosa importante, la squadra sta bene: abbiamo tutti a disposizione e abbiamo lavorato bene anche nella settimana prima di Pasqua. Giochiamo una partita che può nascondere delle insidie: Marene è una squadra che all’andata aveva espresso veramente un ottimo calcio e ci aveva messo in grande difficoltà. Ci dovremo ricordare di questo, ma è chiaro che le motivazioni in questa fase del campionato dovranno fare la differenza.

Sappiamo che ci aspettano queste tre finali ma vedo veramente che i ragazzi sono convintissimi e con tanta voglia di raggiungere quest’obiettivo. Non è facile gestire questo periodo in cui si gioca un po’ a spizzichi e bocconi però vedo una convinzione nei miei giocatori che è veramente coinvolgente.”