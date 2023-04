La Freedom FC pronta ad ospitare il Torneo delle Regioni sui “Campi sportivi A. Witzel”

Il Torneo delle Regioni si gioca sul territorio piemontese e saranno tre le regioni che giocheranno sui “Campi sportivi A. Witzel” di Cuneo. La LND ha infatti scelto la società Freedom FC e il Comune di Cuneo quali partner per organizzare e ospitare sul campo che la società di calcio femminile cuneese gestisce, le gare delle squadre di Campania, Sardegna e Toscana nelle giornate del 21 e 22 aprile.

Saranno infatti le categorie Under 15, 17, 19 e la rappresentativa femminile di ogni regione a succedersi dal mattino alla sera sul campo di Via porta Mondovì 15 a Cuneo.

Più di duecento le ragazze e i ragazzi che calcheranno il terreno di gioco dell’impianto sportivo intitolato ad Alessandra Witzel che a turno saranno invitati dal Comune nella Salone d’onore per ricevere il benvenuto e un ricordo dell’esperienza cuneese.

CALENDARIO

VENERDI’ 21 APRILE

ORE 9.30: CAMPANIA – TOSCANA U15

ORE 11.00: CAMPANIA – TOSCANA U17

ORE 14.30: CAMPANIA – TOSCANA U19

ORE 16.30: CAMPANIA – TOSCANA (FEMMINILE)

SABATO 22 APRILE

ORE 9.30: SARDEGNA – CAMPANIA U15

ORE 11.00: SARDEGNA – CAMPANIA U17

ORE 14.30: SARDEGNA – CAMPANIA U19

ORE 16.30: SARDEGNA – CAMPANIA (FEMMINILE)