Volley B/M – La Mercatò Alba riapre le ostilità ospitando la FAS Albisola ultima in classifica

Termina, almeno momentaneamente, la serie di sfide alle prime della classe per la Mercatò Alba. La compagine albese dopo Acqui e Ongina è infatti chiamata alla sfida casalinga con la FAS Albisola. I liguri chiudono la classifica con 11 punti e, soprattutto, con la sconfitta patita contro la PVL Cerealterra Ciriè nell’ultimo turno sono già ufficialmente retrocessi in Serie C.

Questo incontro può essere un crocevia importante per gli albesi, incappati in un girone di ritorno con poche soddisfazioni. I ragazzi di coach Pezzoli sono scivolati lentamente sempre più indietro in classifica, fino agli attuali quattro punti di vantaggio sul quartultimo posto, che non è sufficiente per la salvezza. Sono tante le squadre tra la mercatò e quella posizione, diventata pericolosamente vicina.

Certamente Borgogno e compagni partono con i favori del pronostico, forti anche del netto 3-0 con cui si imposero all’andata in Liguria. Un bottino analogo di tre punti chiuderebbe ogni discorso relativo alla bassa classifica e darebbe serenità all’ambiente in vista del finale di stagione.

In cima alla graduatoria continua il testa a testa tra Negrini/CTE Acqui (fresca vincitrice della Coppa Italia di categorie) e Canottieri Ongina. Gli alessandrini dovranno tornare alle fatiche di campionato sul sempre insidioso campo della NPSG La Spezia. In trasferta saranno anche i piacentini, sul più abbordabile terreno di gioco della AS Novi terzultima.

SERIE B MASCHILE – GIORNATA 23 (15/4)

Colombo Volley Genova – PVL Cerealterra Ciriè

Zephyr Mulattieri Spezia – Alto Canavese

Fenera Chieri – Sant’Anna Tomcar

Mercatò Alba – FAS Albisola

Volley Parella Torino – CUS Genova

NPSG La Spezia – Negrini/CTE Acqui

AS Novi – Canottieri Ongina

SERIE B MASCHILE – CLASSIFICA