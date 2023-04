Coppa Seconda Terza Categoria LIVE: Piazza-Villafalletto 0-1! Il trofeo è biancorosso! RIVIVI LA DIRETTA

Allo Stadio “Pochissimo” di Fossano si gioca la Finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda/Terza Categoria: si affrontano Piazza e Villafalletto. SEGUI LA DIRETTA DI PIAZZA-VILLAFALLETTO.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PIAZZA-VILLAFALLETTO

PRIMO TEMPO

Buonasera dallo Stadio “Pochissimo” di Fossano dove, alle 21, Piazza e Villafalletto si affronteranno per la Finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria.

1′ – Si parte! (ore 21.03)

Piazza che si presenta con il 4-2-3-1: punta centrale Cavallo, alle sue spalle Mandaglio, De Carolis e Danna; Villafalletto con il 4-2-3-1, davanti Jemhri, supportato da Mostayd, Arrò e Ruscello.

5′ – Fasi di studio e nessuna occasione in questo avvio

8′ – Occasione Villafalletto! Jemhri lanciato in profondità, forse in fuorigioco, conclude sull’uscita del portiere che riesce a respingere.

12′ – Arrò dal limite dopo una bella azione su recupero palla: blocca Ferrero.

19′ – Bella azione personale di Mandaglio che taglia bene il campo: tiro centrale, blocca Fornaro

26′ – Occasione Villa: palla persa in uscita dal Piazza, Arrò penetra centralmente ma perde l’attimo per il tiro, i monregalesi si rifugiano in corner

30′ – Tiro a giro improvviso di De Carolis da limite: portiere immobile, palla fuori di un soffio!

31′ – Contropiede Piazza con Danna che si accentra da sinistra ma apre troppo la conclusione, sfera a lato.

37′ – Arrò da limite, sfera fuori di poco

45′ – Si entra nel recupero

45’+2 – INTERVALLO! Piazza-Villafalletto 0-0

SECONDO TEMPO

45′ – Si riparte! (ore 22.02)

50′ – Nulla da segnalare in questo avvio

54′ – AMMONITO Pettiti (P)

59′ – OCCASIONE VILLA! Contropiede biancorosso con Arrò che converge da destra e cerca l’incrocio opposto, palla alta!

59′ – AMMONITO Ferrero (P)

60′ – Nel Piazza fuori Cavallo e Danna, dentro Muca e Mfuka

66′ – Nel Piazza dentro Rossi, fuori Camara

67′ – Jemhri conquista palla sul fondo, a destra, e calcia da posizione defilata: conclusione velenosa, Ferrero si oppone in qualche modo; sul ribaltamento di fronte, Mandaglio conclude il contropiede con una conclusione centrale.

68′ – AMMONITO Biamonte (V)

73′ – Il Piazza c’è: azione insistita con Mfuka che mette in mezzo un pallone invitante, Muca a centroarea lo gira di prima intenzione, mandando di poco alto

80′ – Nel Villafalletto Alladio in campo per Ruscello

81′ – AMMONITO Lupinacci (V)

87′ – GOL VILLAFALLETTO!! Mostayd in verticale per Jemhri che scatta sul filo del fuorigioco, scarta il portiere e fa 0-1!!!

88′ – Doppio cambio nel Villa: Caldera e Resta per Tomatis e Lupinacci

90′ – Nel Piazza dentro Benzo per Pettiti; nel Villa Vichi per Arrò

90’+3 – Nel Villafalletto, fuori Mostayd, dentro Isaia

90’+4 – AMMONITO Vichi (V)

90’+7 – FINISCE QUI! IL VILLAFALLETTO BATTE IL PIAZZA E SI PRENDE LA COPPA!