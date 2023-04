Volley A2/F: Brescia batte Talmassons 3-1 e aggancia i Playoff Promozione

La Valsabbina Millenium Brescia vince la sfida di Pasquetta contro la Cda Talmassons e si qualifica ufficialmente ai Playoff Promozione. Le leonesse raggiungono così Trento e San Giovanni in Marignano e, proprio contro quest’ultima, si scontreranno l’ultima giornata di Pool Promozione per stabilire chi delle due avrà il fattore campo nello scontro che si ripeterà in semifinale, con le romagnole avanti di due punti (61 contro 59).

Per le friulane, la sesta giornata sarà da cardiopalma: la squadra di coach Barbieri aprirà il weekend venerdì 14 aprile in uno scontro diretto contro Busto Arsizio (53 punti entrambe) e vincendo da tre punti avrebbe la certezza di raggiungere la terza fase; ogni altro risultato lascia aperte molteplici porte, con Montecchio (53 punti e trasferta a Sassuolo) e Mondovì (52 e trasferta a Martignacco) ancora in corsa.

Tornando alla gara odierna, dopo un buon avvio bresciano con l’ace di Cvetnić e l’attacco vincente di Obossa, le ospiti piazzano il primo importante break della gara e volano 5-12 trascinate da una Taborelli sugli scudi. Beltrami prova la carta del doppio cambio e manda in campo anche la giovane Munarini che ferma la fuga friulana. Il punteggio sale però a 8-17 e per Millenium rientrano Obossa e Boldini. L’opposto bresciano prova a far reagire la squadra di casa, ma Caneva con un con un primo tempo ed un muro, a cui si aggiunge anche l’ace di Eze Blessing, permette a Talmassons di allungare ulteriormente (11-22). Nel finale del primo parziale la Valsabbina prova a rifarsi sotto con Obossa, l’ace di Pamio e Cvetnić, che riportano le giallonere a -5, ma ancora Caneva ferma il tentativo di rimonta e porta le compagne a set point (18-24). È Taborelli a chiudere con il mani-out che manda il primo parziale in direzione friulana.

In avvio del secondo set per Brescia torna in campo Consoli al posto di Munarini. Altra musica in questo parziale, l’equilibrio viene spezzato da Obossa e Cvetnić che danno alla Valsabbina due lunghezze di vantaggio. Le ragazze di Beltrami hanno nuova energia e Consoli va a segno due volte di fila fissando il punteggio sull’11-6. Talmassons prova a reagire con Constantini, ma ancora Obossa e poi Pamio rispondono per Brescia (15-10). Nuovamente Obossa e Consoli protagoniste per Brescia che sale 20-15, però Talmassons si riporta a -3 con il muro di Milana. È Cvetnić a firmare la risposta bresciana che permette alle Leonesse di realizzare l’allungo decisivo e conquistare il set.

Regna l’equilibrio nella prima fase del terzo set con le due squadre che salgono punto a punto fino al 9 pari, poi Obossa con un muro ed un pallonetto permette a Millenium di portarsi avanti 12-9, nel frattempo Barbieri manda in campo Campagnolo per Costantini. La Valsabbina mantiene il vantaggio grazie a Scognamillo, mostruosa in difesa, e Obossa, protagonista in attacco (16-12). Le ospiti si riportano a -2 con il turno al servizio di Crisafulli che mette in difficoltà la linea di ricezione bresciana, ma Torcolacci con un tocco preciso risolve il problema (19-16).

Non demorde Talmassons che, con il tocco di seconda di Eze Blessing e il muro di Milana, torna a -1. Nel finale, la difesa bresciana e Consoli a muro trascinano Millenium fino al set point che viene messo a terra da Torcolacci. La Valsabbina sale 2-1 e conquista così il punto in classifica che vale la qualificazione ai playoff.

La formazione casalinga vola sulle ali dell’entusiasmo e trascinata ancora da una super Obossa, a cui si aggiunge anche Pamio, si porta 8-4, poi Taborelli ferma la fuga giallonera. Barbieri manda in campo Trampus per Rossetto. Non si arresta la corsa delle Leonesse che guadagnano otto lunghezze di vantaggio con Consoli e due super diagonali di Cvetnić (16-8), poi il tecnico ospite ferma la gara. Prova a reagire la formazione friulana con il turno al servizio di Eze Blessing, ma ci pensa ancora una volta Obossa a fermare il tentativo di rimonta (18-11). Beltrami ferma il gioco dopo che per Talmasson vanno a segno Milana e Taborelli. Dopo il time-out, Brescia amministra il vantaggio e sale 23-17, poi Boldini con il tocco di seconda intenzione dà l’opportunità di chiudere la gara che viene concretizzata da Cvetnić.

MVP dell’incontro Obossa che chiude con 24 punti, a seguire Taborelli (17) e Milana (15).

“Questa vittoria è davvero importante – commenta Josephine Obossa, MVP dell’incontro – ci serviva un solo punto, ma ne abbiamo fatti tre. Questo, ora, ci sprona ancora di più perché il terzo posto è ancora raggiungibile e domenica a San Giovanni in Marignano proveremo ad arrivarci. Sono contenta della reazione che abbiamo avuto dopo un primo set giocato non benissimo, siamo state brave a riprendere il nostro ritmo e ad entrare in campo con coraggio. Voglio portare questa squadra il più lontano possibile perché il talento e le basi ci sono. Noi dobbiamo continuare a lavorare per portare a casa l’obiettivo della stagione”.

“Ci tenevo a fare bene oggi, qui sono stata bene – sono le parole di Anna Caneva, centrale di Talmassons, l’anno scorso vincitrice della Coppa Italia con la maglia bresciana – E’ sempre un bel palcoscenico, Brescia è una squadra forte contro cui è bello scontrarsi. Per noi questa e la prossima saranno due partite importanti e ci tenevo a provare a portare a casa qualcosa. Mi spiace perché ci eravamo molto vicini, per noi confrontarsi con Brescia è misurarsi con un livello più alto quindi ci fa piacere, ora penseremo a venerdì. Ogni tanto sbagliamo a non aiutarci, dopo aver visto l’atteggiamento che abbiamo avuto nel primo set, mi è dispiaciuto che non si sia mantenuto quel livello, anche se Brescia poi è uscita per quello che è. Potevamo fare qualcosina in più, quindi speriamo di portarci dietro il primo set per la prossima sfida”.

SERIE A2

POOL PROMOZIONE

5° GIORNATA

Sabato 8 aprile ore 17.00

Itas Trentino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-20)

Sabato 8 aprile ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio-Roma Volley Club 2-3 (22-25, 25-16, 19-25, 25-23, 9-15)

Sabato 8 aprile ore 18.00

Bsc Materials Sassuolo-Volley Soverato 3-1 (25-23, 20-25, 25-18, 25-18)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (30-28, 25-22, 25-16)

Sabato 8 aprile ore 18.30

Itas Ceccarelli Martignacco-Volley Hermaea Olbia 3-1 (27-29, 25-17, 25-16, 25-23)

Lunedì 10 aprile ore 19.00

Valsabbina Millenium Brescia-Cda Talmassons 3-1 (19-25, 25-17, 25-22, 25-17)

POOL SALVEZZA

6° GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 7 aprile ore 20.30

D&a Esperia Cremona-Anthea Vicenza Volley 3-2 (25-13, 21-25, 10-25, 25-15, 15-13)

Sabato 8 aprile ore 15.00

Emilbronzo 2000 Montale-Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (19-25, 25-23, 24-26, 18-25)

Sabato 8 aprile ore 16.00

Club Italia-3m Pallavolo Perugia 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

Domenica 9 aprile ore 15.00

Chromavis Eco Db Offanengo-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-0 (25-18, 25-21, 25-21)

Domenica 9 aprile ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-15, 25-13, 25-17)

Riposa: Orocash Lecco

IL TABELLINO

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CDA TALMASSONS 3-1 (19-25 25-17 25-22 25-17) – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 11, Torcolacci 9, Obossa 24, Pamio 8, Consoli 7, Boldini 2, Scognamillo (L), Munarini 2, Ratti, Foresi. Non entrate: Blasi (L), Zorzetto, Orlandi. All. Beltrami. CDA TALMASSONS: Rossetto 8, Costantini 5, Eze Blessing 10, Milana 15, Caneva 12, Taborelli 17, De Nardi (L), Trampus 2, Crisafulli, Campagnolo. Non entrate: Tognini, Michelini, Monaco (L). All. Barbieri. ARBITRI: Grassia, Pescatore. NOTE – Spettatori: 1000, Durata set: 25′, 24′, 29′, 23′; Tot: 101′. MVP: Obossa.

Top scorers: Obossa J. (24) Taborelli V. (17) Milana G. (15)

Top servers: Eze Blessing C. (4) Milana G. (2) Obossa J. (2)

Top blockers: Milana G. (3) Taborelli V. (2) Caneva A. (2)

LE CLASSIFICHE

POOL PROMOZIONE

Roma Volley Club 78 (24 – 1); Itas Trentino 71 (23 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 59 (20 – 7); Cda Talmassons 53 (17 – 8); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 53 (17 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 53 (17 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 10); Bsc Materials Sassuolo 50 (17 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 48 (15 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 13); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 16).

POOL SALVEZZA

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 33 (10 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 23 (7 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 20); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 20); Club Italia 16 (5 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 23).

IL PROSSIMO TURNO

SERIE A2

POOL PROMOZIONE

6° GIORNATA

Venerdì 14 aprile ore 20.00

Cda Talmassons – Futura Giovani Busto Arsizio

Sabato 15 aprile ore 18.00

Volley Soverato – Volley Hermaea Olbia

Domenica 16 aprile ore 17.00

Bsc Materials Sassuolo – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia

POOL SALVEZZA

1° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 15 aprile ore 16.00

D&a Esperia Cremona – Seap-Sigel Marsala

Domenica 16 aprile ore 15.00

Desi Shipping Akademia Messina – Orocash Lecco

Domenica 16 aprile ore 17.00

Anthea Vicenza Volley – Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale – Assitec Volleyball Sant’Elia

Chromavis Eco Db Offanengo – 3m Pallavolo Perugia

Riposa Tecnoteam Albese Volley Como

c.s.