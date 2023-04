“Eureka! Funziona!”: la Sezione Meccanica premia gli studenti protagonisti del progetto nazionale di Federmeccanica

Avrà luogo nella mattinata di giovedì 13 aprile, presso lo Spazio Varco di Cuneo, la cerimonia di premiazione provinciale del progetto “Eureka! Funziona!”. Giunto alla undicesima edizione, il programma è promosso a livello nazionale dalla Federmeccanica, in accordo con il MIUR, ed è rivolto agli studenti delle classi quinte elementari. Ai bambini viene proposta un’esperienza di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento.

«Sono sinceramente entusiasta in vista di questo importante momento – dichiara Marco Costamagna, presidente Sezione Meccanica Confindustria Cuneo –. Saranno 60 i lavori esaminati dalla giuria, frutto del contributo di 236 bambini delle scuole di Caramagna Piemonte, Diano d’Alba, Niella Tanaro, Revello, Roccasparvera, San Michele Mondovì , Scarnafigi, Vicoforte e Villanova Solaro. La scelta sarà di certo difficile perché il livello è alto: ci auguriamo che il vincitore provinciale possa trovare ulteriore lustro anche all’evento nazionale».

Gli studenti, lavorando in gruppi di 4-5 unità, hanno utilizzato il kit di materiale (motorini, fili in metallo, tondini di legno, rotelline, elastici) messo loro a disposizione dall’organizzazione. Ne sono scaturiti oggetti di vario genere, in prevalenza giocattoli, con l’unica caratteristica richiesta di avere delle parti in movimento. Le varie fasi del lavoro di gruppo sono state documentate su un ‘diario di bordo’ a testimonianza delle decisioni prese per raggiungere il traguardo finale. Fanno parte della Commissione valutazione Annalisa Pastore (Bipaled di Bra), in rappresentanza del Gruppo Giovani Imprenditori, Ingrid Brizio, direttore AFP di Dronero e Simona Falabino, docente AIF (Associazione per l’insegnamento della Fisica).

La cerimonia si chiuderà con l’attività “Un gioco di emozioni”, proposta dalla cooperativa Il Melograno: si chiederà ai bambini coinvolti di esprimere con il disegno e la scrittura le emozioni vissute durante il percorso di realizzazione del giocattolo. Avranno a disposizione un grande lenzuolo o telo, su cui ciascuno dovrà disegnare un’immagine che rappresenta la propria emozione. Il telo, dopo un ulteriore fase di gioco, sarà lasciato al gruppo e potrà essere appeso nell’Istituto scolastico o utilizzato dagli insegnanti durante le attività più opportune.

Al gruppo vincitore verrà concessa l’opportunità di rappresentare la Provincia di Cuneo all’evento nazionale, in programma mercoledì 17 maggio presso lo Stadio Stirpe di Frosinone. Dal 2015 ad oggi, il progetto “Eureka! Funziona!” ha coinvolto nella Granda 100 scuole ed oltre 2300 bambini.

La giornata conclusiva ha potuto contare sul contributo di: Ferrero Spa, Bottero spa, Biemmedue, Lurisia e Studio Leonardo.