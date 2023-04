Eccellenza Femminile: composizione e calendario del Torneo Post-Campionato. C’è anche il Racco

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha ufficializzato la composizione e il calendario del Torneo Post-Campionato di Eccellenza Femminile. Le squadre partecipanti sono state inserite in un girone unico, formato da gare di sola andata, dove tutte giocheranno due gare in casa e due in trasferta:

GIRONE UNICO

ACADEMY PRO VERCELLI

NOVESE CALCIO FEMMINILE

PIOSSASCO

RACCO 86

RIVOLI CALCIO

I turni di gara del girone unico si disputeranno nelle giornate di domenica 7, 14, 21, 28 maggio e 4 giugno 2023.

CLASSIFICA GIRONE

Per determinare la classifica nel raggruppamento si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati

2. punti conseguiti negli scontri diretti

3. miglior differenza reti negli scontri diretti

4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti

5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento

6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento

7. sorteggio

La 1^, 2^, 3^ e 4^ classificata del girone accederanno alle semifinali.

Semifinali

Le semifinali si disputeranno nella giornata di Domenica 11 Giugno 2023, in gara unica sul campo della miglior classificata al termine del girone, secondo questi abbinamenti.

1^ classificata – 4^ classificata

2^ classificata – 3^ classificata

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità –

dall’esecuzione dei calci di rigore.

Finale

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica, su campo neutro, domenica 18 giugno 2023. Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei calci di rigore

CALENDARIO GIRONE A

PRIMA GIORNATA

PIOSSASCO-NOVESE CALCIO FEMMINILE – COMUNALE “SAN GIORGIO” 7/05/23 15:00 PIOSSASCO VIA VOLVERA – REG. VIULE

RIVOLI CALCIO-ACADEMY PRO VERCELLI – GIUSEPPE VAVASSORI 7/05/23 15:00 RIVOLI VIA ISONZO 35/A

SECONDA GIORNATA

ACADEMY PRO VERCELLI-RACCO 86 – SINTETICO “ARDISSONE” 14/05/23 15:00 VERCELLI VIA VICENZA 22

NOVESE CALCIO FEMMINILE-RIVOLI CALCIO – GIRARDENGO 14/05/23 15:00 NOVI LIGURE VIA CRISPI 27

TERZA GIORNATA

RACCO 86-NOVESE CALCIO FEMMINILE – DE GASPERI 21/05/23 15:00 RACCONIGI VIA ALCIDE DE GASPERI

RIVOLI CALCIO-PIOSSASCO – GIUSEPPE VAVASSORI 21/05/23 15:00 RIVOLI VIA ISONZO 35/A

QUARTA GIORNATA

NOVESE CALCIO FEMMINILE-ACADEMY PRO VERCELLI – GIRARDENGO 28/05/23 15:00 NOVI LIGURE VIA CRISPI 27

PIOSSASCO-RACCO 86 – COMUNALE “SAN GIORGIO” 28/05/23 15:00 PIOSSASCO VIA VOLVERA – REG. VIULE

QUINTA GIORNATA

ACADEMY PRO VERCELLI-PIOSSASCO – SINTETICO “ARDISSONE” 4/06/23 15:00 VERCELLI VIA VICENZA 22

RACCO 86-RIVOLI CALCIO – DE GASPERI 4/06/23 15:00 RACCONIGI VIA ALCIDE DE GASPERI