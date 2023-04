Studentessa del liceo Giolitti-Gandino vince la fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia

Maria Sole Dalmoro della V liceo classico (Liceo Giolitti-Gandino di Bra) ha vinto la fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia, classificandosi prima in Piemonte, davanti ad altri 61 concorrenti provenienti dagli istituti superiori di tutta la regione. Le Olimpiadi di Filosofia sono un concorso nazionale inserito nel programma di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito: suoi scopi sono l’approfondimento di contenuti filosofici e la promozione del pensiero critico, della capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.

Il tema scelto da Maria Sole nella prova regionale – e valutato con voto “10” dalla commissione giudicante -era di ambito politico e riguardava la possibilità di creare grazie ad Internet una comunità umana in grado di risolvere i problemi del mondo contemporaneo. La studentessa ha esordito con un riferimento all’internazionalismo di radice marxiana per poi proporre agganci con gli argomenti trattati dalla filosofa americana Legacy Russell e dalla blogger indiana Ayesha Khan in tema di cybercultura.

“Maria Sole ha mostrato solide basi filosofiche e la capacità di confrontarsi con autori contemporanei: siamo tutti fieri di lei e del suo talento. Il Liceo di Bra è un polo culturale in cui gli studenti non ricevono un arido nozionismo, ma una formazione profondamente umana, da cittadini del mondo”, commenta la sua professoressa di filosofia e storia, Elena Angeleri.

Maria Sole Dalmoro, che il 13 aprile affronterà la finale nazionale, conclude: “I campionati di filosofia mi hanno aiutato ad aprire la mente e a mettermi alla prova in questa meravigliosa materia che mi piacerebbe continuare a studiare all’università”.