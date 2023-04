Torneo delle Regioni Futsal 2023: il Piemonte-VdA U15 è in semifinale!

Piemonte VdA-Abruzzo al Palasport di Valeggio (Vr) e Lazio-Sardegna alle “Grazie” di Verona, sono queste le semifinali del Torneo delle Regioni Under 15 in programma domani giovedì 6 aprile alle 9.45. Rispetto all’ultima edizione del 2019 solo la Sardegna è riuscita a confermarsi. Tre su quattro Rappresentative non hanno mai centrato il titolo di categoria, solo il Lazio può fregiarsi dello scudetto vinto nel 2016.

I risultati dei Quarti: Piemonte Vda-Emilia Romagna 4-2, Veneto-Lazio 2-4, Molise-Sardegna 0-4 e Abruzzo-Campania 8-7 dtr (3-3).

Dopo due anni di assenza il Lazio torna in semifinale al TDR nell’Under 15. Il Veneto si ferma ai quarti, non succedeva dal 2015. Per la seconda edizione consecutiva la Sardegna entra tra le prime otto d’Italia nella categoria più giovane mentre il Molise non riesce a centrare un risultato che sarebbe stato storico. Il Piemonte Vda ripete la prestazione del 2018 estromettendo i campioni in carica dell’Emilia Romagna.

Riavvolgiamo il nastro dei Quarti. Il Lazio è andato subito avanti con il Veneto e non si è fatto più riprendere. Ferraro e Nozzi hanno trascinato i laziali con due doppiette ciascuno mentre i gol di Guariento (quattro centri nel torneo) e Bui non sono bastati al Veneto.

Abruzzo in versione lepre e la Campania a rincorrere, questa la fotografia del match. I campani sono riusciti a rimettersi in carreggiata a 4’ dal fischio finale ma ai rigori gli abruzzesi sono stati più precisi. Come nei gironi anche ai Quarti per l’Abruzzo protagonisti Cupaioli, Cauti e Reale giunti rispettivamente a quota 6 e 4 reti al TDR. La Campania può consolarsi con il quarto sigillo di Capodanno.

c.s.