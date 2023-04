Al Vinitaly Favorita e Barbera si sposano con Crudo di Cuneo e Salame Cotto

Vini e salumi cuneesi sono stati protagonisti martedì 4 aprile al Vinitaly di Verona dell’incontro organizzato da Confagricoltura Cuneo, Confagricoltura Brescia e Unione provinciale agricoltori di Siena. L’evento, dal titolo, “Siena, Cuneo e Brescia: vino e salumi della tradizione – Condivisione e unione di sapori a Vinitaly 2023” è stato occasione per valorizzare le eccellenze dei tre diversi capoluoghi, accomunati da un’importante tradizione di pregevoli vini e insaccati. Per Cuneo sono stati presentati Langhe Favorita Doc e Barbera d’Alba Doc, abbinati al prosciutto Crudo di Cuneo Dop e al Salame Cotto cuneese; per Brescia il Salame di Montisola abbinato al Franciacorta e l’Os de stomec con il Lugana. Per Siena, la sbrisolona di grigio senese di Scorgiano e salame di cinta senese di Scorgiano abbinati all’Acciaiolo Toscana Igt di Albola e al Solengo Igt di Argiano. L’evento ha registrato una folta partecipazione di pubblico (appassionati, esperti del settore, food&wine blogger…) sia in presenza che on-line sul sito www.confagricoltura.it.