Volley C/F – Squillo Libellula contro Canelli, cadono in casa sia Vicoforte che El Gall

Arriva un segnale importante dalla Libellula Volley nella 22^ giornata della Serie C femminile di pallavolo. La giovane formazione braidese sconfigge per 3-1 la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli e fa un passo deciso in fuga dalla retrocessione diretta, ora un po’ più lontana. Le libellule conducono la gara contro le astigiane, già salve e senza patemi, e si distraggono solamente nel terzo set. Le contemporanee vittorie di Pallavolo Montalto Dora e Club76 Playasti non aiutano però la Libellula, che vede la salvezza diretta sempre a otto punti di distacco a quattro giornate dalla fine della regular season.

Si difende, lotta e si mette in luce ma esce sconfitta per 3-0 la formazione albese di El Gall in casa contro la capolista Isil Volley Almese Massi. Le giovani di coach Arduino dimostrano una volta di più che non ci sono più di 40 punti di distacco e quasi una classifica intera di distacco, ma in definitiva non riescono a concretizzare quando serve, in un canovaccio visto più volte in questo campionato. Con questo stop El Gall non può più ottenere matematicamente la salvezza diretta, ma dovrà passare tramite i playoff se riuscirà a raggiungere e superare il G.S. Sangone Nichelino.

Si spegne strada facendo il Vicoforte Volley Ceva Bam nello scontro casalingo contro le giovani della In Volley Piemonte. Le vicesi partono benissimo e con una prestazione di qualità si portano a casa il primo set. Le ospiti provano a reagire, ma la costante dei successivi tre parziali è l’alto numero di errori delle ragazze di coach Pagliuca. Quest’ultimo prova a ricorrere alla panchina in diversi frangenti, trovandone però risposte altalenanti. Le torinesi prendono dunque fiducia ed entusiasmo, andando a conquistare tre punti che significano permanenza in Serie C anche per la prossima stagione.

In vetta Almese continua, come abbiamo visto, la sua corsa in vetta alla classifica. A seguirla molto da vicino c’è sempre la Unionvolley Pinerolo, uscita con un 3-0 dalla sfida con il G.S. Sangone Nichelino. Alle loro spalle la sfida per il terzo posto, l’ultimo che garantisce i playoff, si fa incandescente: la Mts Ser Santena ha infatti sconfitto A.F. Volley e l’ha raggiunta in quella posizione.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 22

Unionvolley Pinerolo – G.S. Sangone Nichelino 3-0 (25-23, 25-21, 25-19)

Mts Ser Santena – A.F. Volley 3-1 (25-16, 25-19, 14-25, 25-14)

Vol-ley Academy Volpiano – Club76 Playasti 2-3 (11-25, 25-19, 25-23, 23-25, 7-15)

El Gall – Isil Volley Almese Massi 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)

Pallavolo Montalto Dora – Cascina Capello Chieri 3-1 (25-17, 18-25, 27-25, 25-16)

Vicoforte Volley Ceva Bam – In Volley Piemonte 1-3 (25-15, 17-25, 26-28, 20-25)

Libellula Volley – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-1 (25-19, 25-17, 17-25, 25-17)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Isil Volley Almese Massi 57 Unionvolley Pinerolo 56 Mts Ser Santena 95 49 A.F. Volley 49 Vicoforte Volley Ceva Bam 38 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 35 Cascina Capello Chieri 35 In Volley Piemonte 33 Club76 Playasti 32 Pallavolo Montalto Dora 28 Libellula Volley 20 G.S. Sangone Nichelino 15 El Gall 14 Vol-ley Academy Volpiano 1

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 23 (15/4)

A.F. Volley – G.S. Sangone Nichelino

Cascina Capello Chieri – Mts Ser Santena

In Volley Piemonte – Vol-ley Academy Volpiano

Isil Volley Almese Massi – Unionvolley Pinerolo

Pallavolo Montalto Dora – Vicoforte Volley Ceva Bam

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – El Gall

Club76 Playasti – Libellula Volley