Promozione C, San Sebastiano-Infernotto (3-1). Pisano: “Siamo contenti e terzi in classifica”

A Caramagna Piemonte, ieri pomeriggio, il San Sebastiano ha messo a segno un 3-1 dinnanzi all’Infernotto. Doppietta Caristo e gol Armando, per i fossanesi. Questo il commento dell’allenatore, del San Sebastiano, Giuseppe Pisano.

“49 punti! Questa squadra sta continuando a fare grandi cose. Abbiamo affrontato un Infernotto con grandi qualità, che ha giocatori importanti e che meriterebbe un’altra classifica. Noi abbiamo disputato un primo tempo praticamente perfetto, esprimendo un calcio bello. Di livello. Siamo contenti, siamo terzi in classifica. Ci mancano 6 punti per essere matematicamente ai play-off e ci proveremo in tutti i modi!“.