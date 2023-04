Prima Categoria – Monregale attesa dal Bisalta, arriva un’altra settimana di fuoco per il Tre Valli

Sono quattro le giornate che mancano alla fine della stagione nel Girone F di Prima Categoria, e tutte le formazioni monregalesi sono impegnate in lotte intense per i rispettivi obiettivi. E il turno di gioco numero ventisette offre tante sfide dal sicuro interesse.

La capolista Monregale, forte dei ritrovati tre punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, affronta il breve viaggio fino a Chiusa Pesio, dove sarà ospite del Bisalta. L’undici chiusano sta vivendo una ottima stagione ed è ancora in corsa per agganciare l’ultimo posto nei playoff, distante sei punti ed occupato dal Sant’Albano. Per contro, i biancorossi di Mondovì si presentano alla sfida con il morale alto dopo il 4-0 rifilato al Ceva e possono fare un ulteriore passo verso una promozione che lentamente inizia a farsi sempre più vicina. All’andata la sfida del “Gasco” si concluse sullo 0-0.

Si è rilanciato alla grande nell’ultimo turno anche il Tre Valli di mister Damnjanovic, capace di infliggere a sua volta un pesante 4-0 al Boves MDG Cuneo e riproporsi con forza al secondo posto del girone alla pari con la Saviglianese. I valligiani affrontano una nuova settimana ad alta intensità, che inizia con la sfida casalinga con la Montatese, precipitata all’ultimo posto dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime cinque uscite. Mercoledì sarà poi la volta del ritorno della semifinale di Coppa Piemonte con il Canelli 1922, per poi concludere la prossima domenica con la trasferta in casa del Valle Po.

Molto complicata, infine, è la sfida che attende l’Ama Brenta Ceva. L’undici di mister Sciolla attende infatti il Boves MDG Cuneo, che è scivolato al quarto posto in classifica dopo la sconfitta dello scorso turno ma resta sempre una delle forze principali del girone. I cebani sono stati agganciati in classifica da Caraglio e San Rocco Castagnaretta al sestultimo posto, quello che garantisce la salvezza diretta, e hanno bisogno di punti per questo obiettivo. Per l’Ama Brenta questa è una sfida molto complicata, ma certamente importante per preparare il trittico decisivo di sfide (Montatese, Valle Po, Pro Polonghera) che ne definirà il destino.