Volley A2/F – Per la LPM Bam Mondovì c’è l’assalto alla capolista Roma delle ex Rivero, Bici e Rebora

È una giornata spartiacque per la LPM Bam Mondovì, la quarta della Pool Promozione. Al PalaManera è infatti in arrivo la capolista Roma Volley Club, autentica mattatrice della stagione con25 vittorie in 26 gare disputate. Il quarto turno della Pool durerà tre giorni, aprendosi con la scontro tra Futura Giovani Busto Arsizio e Itas Ceccarelli Martignacco di sabato e terminando con Volley Hermaea Olbia – Cda Talmassons nell’inusuale spot di lunedì sera alle 18.00.

Non servono molte parole per descrivere la stagione della compagine capitolina, a un paio di punti dalla promozione in A1 che potrebbe conquistare già in questa giornata. Sono tre le ex della gara nella compagine laziale: Sofia Rebora, Erblira Bici e Jessica Rivero hanno militato nel “Puma” nelle scorse stagioni, lasciando sempre ottimi ricordi. Dall’altra parte della barricata, Clara Decortes ha militato con la maglia giallorossa nelle due passate stagioni.

La vittoria di Talmassons ha portato la LPM in zona playoff, con il sorpasso proprio ai danni delle friulane. In sole tre giornate di Pool Promozione la formazione di coach Solforati è passata dalla nona alla quinta posizione nella classifica, ma la parte difficile deve ancora venire. Terminare questo turno ancora in quella piazza sarebbe un grande successo per la LPM, che poi andrà a chiudere questa fase con le trasferte di Montecchio e Martignacco.

Addirittura capitan Bisconti e compagne vedono il quarto posto, occupato dalla Valsabbina Millenium Brescia, a soli due punti di distacco. Le bresciane saranno impegnate in questo turno contro la Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, in uno scontro che sicuramente toglierà dei punti a una delle due dirette avversarie delle monregalesi.

Chi potrebbe tornare pericolosa è la Futura Giovani Busto Arsizio, vincente nell’ultimo turno proprio a Montecchio e a 3 punti da Mondovì. Le lombarde affronteranno una Itas Ceccarelli Martignacco quasi eliminata dalla corsa playoff. La Cda Talmassons sarà invece di scena lunedì sera in casa della Volley Hermaea Olbia con il vantaggio di sapere già i risultati delle dirette avversarie. Chiudono il quadro le sfide Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bsc Materials Sassuolo e Volley Soverato – Itas Trentino.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 4 (1-3/4)

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Ceccarelli Martignacco (1/4)

Lpm Bam Mondovì – Roma Volley Club

Valsabbina Millenium Brescia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bsc Materials Sassuolo

Volley Soverato – Itas Trentino

Volley Hermaea Olbia – Cda Talmassons (3/4)

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA