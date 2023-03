Prima Categoria – Altra sfida di vicinato per la Monregale, c’è l’Ama Brenta Ceva; continua il tour de force del Tre Valli

Lo 0-0 della passata giornata tra Tre Valli e Monregale ha disegnato una classifica nuovamente diversa in vetta al Girone F di Prima Categoria, con la formazione di Mondovì tallonata ad un punto dal Boves MDG Cuneo, aggiungendo la Saviglianese a -3 e in compagnia adesso dei valligiani. La giornata che sta per arrivare, dunque, costituisce un nuovo passo di un finale di stagione che per le compagini monregalesi sarà al cardiopalma.

Due delle formazioni citate si scontreranno in questo turno, e sono Boves MDG Cuneo e Tre Valli. I gialloblu di mister Damnjanovic continuano dunque il loro marzo di fuoco che li ha anche visti scendere in campo mercoledì, per un pirotecnico 3-3 contro Canelli 1922 nella semifinale di andata di Coppa Piemonte. Il non aver giocato in settimana potrebbe essere un punto a favore dei padroni di casa bovesani, che dopo i pareggi con Monregale e Murazzo hanno inanellato sei successi di fila. Con in palio la seconda posizione in classifica, la sfida sarà certamente il termometro delle ambizioni di entrambi gli “undici”, che in questo periodo hanno parabole leggermente diverse.

La capolista Monregale ha quasi concluso le sfide contro avversarie di alta classifica (manca il Sant’Albano all’ultima giornata) e si presenta al rush finale delle ultime cinque giornate con una muta di avversarie affamate e pronte ad azzannare al minimo passo falso. La formazione di mister Giuliano continua la serie di partite “di vicinato” ospitando l’Ama Brenta Ceva. Il pareggio contro il Tre Valli ha rallentato il passo della squadra di Mondovì, che nelle ultime nove uscite ha ottenuto sette vittorie e due “X”, ma ha anche evitato l’aggancio da parte del Boves MDG Cuneo. All’andata la Monregale si impose 1-0 grazie a un gol di Mulassano.

In casa Ceva c’è da recuperare dal pesante 5-2 patito dalla Saviglianese, una delle squadre più lanciate del periodo, nell’ultimo turno. I ragazzi di mister Sciolla sono comunque al momento fuori dalla zona playout, anche se la lotta per non retrocedere impazza più che mai. Con i risultati dell’ultimo turno, le ultime sei della classifica (una retrocederà direttamente, quattro andranno ai playoff ed una si salverà) sono ora racchiuse in quatto punti. L’Ama Brenta Ceva ha un calendario per ora complicato (dopo la Monregale ci sarà il Boves), ma avrà poi due scontri diretti per giocarsi le sue chance di rimanere in categoria.