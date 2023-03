Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì a Talmassons per l’ultima (o quasi) chance di accedere ai playoff

Saranno due gli anticipi della terza giornata della Pool Promozione per la Serie A2 femminile di pallavolo. Saranno infatti Roma Volley Club – Bsc Materials Sassuolo e Volley Hermaea Olbia – Omag-Mt San Giovanni In M.No a fare da trampolino di lancio ad una giornata di gioco che si preannuncia scoppiettante.

La LPM Bam Mondovì tornerà in campo al canonico orario delle 17.00 di domenica, dopo l’inusuale anticipo dello scorso sabato sera con il Volley Soverato. Il sestetto di coach Solforati sarà impegnato in Friuli, nella trasferta finora più lunga dell’anno (Olbia esclusa), ospite della Cda Talmassons, che potrà schierare due ex della gara, Veronica Taborelli e Giulia De Nardi.

La vittoria su Soverato e alcuni risultati favorevoli hanno spinto la LPM al sesto posto della Pool Promozione, a due soli punti dal quinto posto, che vale l’accesso ai playoff. In quella posizione ci sono proprio le friulane, che nell’ultimo turno si sono schiantate contro la solidità dell’Itas Trentino, pur “rischiando” più volte di portare a casa almeno un punto.

Ne consegue che lo scontro di questa giornata assume per certi tratti una situazione di “dentro o fuori”. Una sconfitta contro le nero fucsia significherebbe il probabile addio alla terza fase del campionato, mentre un successo rilancerebbe fortemente le ambizioni delle monregalesi, che pur si erano qualificate alla Pool Promozione al nono posto.

La LPM Bam Mondovì si presenta all’importante sfida in buona salute, con alle spalle il buon successo su Soverato che ha messo in luce un ottimo ritmo di gioco da parte di capitan Bisconti e compagne. Le possibilità di portare a casa un risultato positivo ci sono, anche se attendersi una partita facile è tutt’altro che realistico.

Nonostante la sconfitta con Brescia, il Roma Volley Club ha il secondo match point promozione sulla racchetta, ospitando la Bsc Materials Sassuolo: Le capitoline hanno bisogno di una vittoria e di una contemporanea sconfitta dell’Itas Trentino sul campo della Itas Ceccarelli Martignacco per festeggiare la Serie A1 con tre giornate di anticipo.

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, GIORNATA 3 (25-26/3)

Roma Volley Club – Bsc Materials Sassuolo (25/3)

Volley Hermaea Olbia – Omag-Mt San Giovanni In M.No (25/3)

Volley Soverato – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Talmassons – Lpm Bam Mondovì

Itas Ceccarelli Martignacco – Itas Trentino

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Futura Giovani Busto Arsizio

SERIE A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE, CLASSIFICA