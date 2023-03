Due vicepresidenti per Confagricoltura Cuneo e nuovo presidente dell’ANGA

Nuovi incarichi in Confagricoltura Cuneo che ha nominato Gianluca Demaria e Graziano Giacosa vicepresidenti a supporto del presidente Enrico Allasia. L’assemblea dell’ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) di Cuneo, ha invece eletto Walter Audisio come nuovo presidente. Nel prossimo triennio, ad affiancare Audisio nel suo ruolo, ci saranno Francesco Ghirardi e Amedeo Bordone in qualità di vicepresidenti.

Gianluca Demaria, imprenditore vitivinicolo a Dogliani, è anche presidente della sezione vitivinicola di Confagricoltura Piemonte, mentre Graziano Giacosa, imprenditore frutticolo di Savigliano, è vicepresidente del Condifesa Cuneo e presidente del Sindacato Provinciale dell’Impresa famigliare diretto-coltivatrice. Entrambi sono stati nominati durante la seduta del Consiglio di lunedì 13 marzo.

Walter Audisio, invece, è stato eletto presidente dall’assemblea ANGA lo scorso giovedì 9 marzo a Savigliano ed è titolare di un’azienda agricola di Lagnasco, specializzata in frutta fresca, in particolare pesche, ciliegie e mele.

“Sono sicuramente anni difficili per il nostro settore, con la discesa del prezzo del prodotto e l’aumento dei costi e della manodopera, ma sono pronto a lavorare con il Consiglio ANGA per fare gli interessi di noi giovani agricoltori e presentare proposte concrete – ha dichiarato Walter Audisio, neo eletto presidente -. Per stare al passo con i tempi ed essere concorrenziali con l’estero è necessario che il nostro comparto sia tutelato e difeso e che sia permesso a noi agricoltori di innovare e investire sulle nostre aziende”.

Rinnovato anche il Consiglio dell’ANGA di Cuneo di cui fanno parte anche Alessandro Negro per la zona di Alba, Alessandra Bersano, Marco Bono, Guido Cravero, Daniel Tallone e Christian Taricco per la zona di Cuneo. Per Savigliano, oltre al vicepresidente Bordone, ci saranno Giovanni Allocco, Alberto Bordese, Gianluca Cravero, Fabrizio Gallo, Francesco Gallo, Michele Lingua e Vittorio Solavaggione, mentre per Saluzzo, oltre al presidente Audisio, fanno parte del Consiglio Matteo Angaramo, Mario Audisio e Nicolas Mattia Melifiori. Per Mondovì, oltre al vicepresidente Ghirardi, ci saranno Christian Alessandria, Emanuele Forzano e Michele Turco.

“Nel fare le mie congratulazioni a Walter Audisio per la sua nomina, augurandogli buon lavoro, ricordo che i giovani dell’ANGA rappresentano il futuro di Confagricoltura: il loro compito è essere da stimolo per continuare a crescere e ad affrontare le tante sfide del settore con nuove idee e approcci, facendo sì che le aziende agricole siano sempre più protagoniste dello sviluppo economico – ha affermato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo -. Anche ad entrambi i nuovi vicepresidenti vanno i migliori auguri di buon lavoro, certo che mi accompagneranno nel mio mandato, oltre che con competenza, anche con un grande senso di appartenenza all’associazione”.