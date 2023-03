Campionati Italiani Children: Francesco Sadowski 12° a Ponte di Legno; Benedetta Rosa Ranieri 7ª a Temù

Mercoledì 22 marzo primo titolo per il Comitato FISI Alpi Occidentali nei Campionati Italiani Children a Pontedilegno e al Passo del Tonale, organizzati dallo Sci Club Pontedilegno. Il merito è del milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx, che ha dominato la finale

dello Skicross sulla pista Valena al Tonale, battendo Raffaele Monaco dell’asd Sporting Club e l’altoatesino Arion Stuffer dello Sci Club Gardena Raiffeisen.

Per Carlo Zampieri un risultato che lo ripaga per le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, a causa di due fratture alla tibia. La costanza e la passione hanno permesso al portacolori del Sauze d’Oulx di dimostrare il suo valore nell’ultimo anno di militanza nella categoria Allievi. Al quinto posto Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, all’ottavo e al nono Erik Passet e Alessandro Calvi, anche loro dell’Equipe Pragelato, al dodicesimo Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, al diciannovesimo Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, oltre il ventesimo posto gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.

In campo femminile ha dominato l’Alto Adige: prima Lara Pichler dell’Amateursportverein Skiteam Passeiertal, davanti ad Arianna Putzer dello Sci Club Gardena Raiffeisen e alla lombarda Cristina Trabucchi dello Sci Club Valdidentro. Nona piazza per Emma Bastita dello Sci Club Pragelato, quindicesima per Martina Mis del Sauze d’Oulx e ventesima per Elisa

Graziano dell’Ala di Stura.

A Temù sono invece stati assegnati i titoli del Super-G Ragazzi. L’altoatesina di Alenah Taschler dell’Amateursportclub Gsiesertal ha vinto con il tempo di 58”,22/100 e con 5/100 di vantaggio su Giada D’Antonio dello Sci Club Vesuvio. Terza a 46/100 Carlotta Pedrolini dell’asd Skiing. Quinto posto per Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana, settimo per Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone, nono per Maria Casaccia del Varallo, ventesimo per Giorgia Casella del Mondolè Ski Team.

In campo maschile successo del veneto Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana, con il tempo di 55”,89/100 e con 86/100 di margine sul trentino Alessandro Valt dell’Unione Sportiva Monti Pallidi. Terzo ad 1”,01/100 Matteo Capponi del Revolution Ski Race. Migliore atleta del Comitato Alpi Occidentali è Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere, sesto, seguito da Alessandro Guiffre del Bardonecchia sedicesimo, Niccolò Castri dell’asd Colomion diciottesimo e Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli ventesimo.

