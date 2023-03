Coppa Piemonte Prima Categoria: Tre Valli a caccia della Semifinale! Stasera l’andata con il Canelli

Tre Valli o Canelli: chi raggiungerà Cigliano, Nolese e Barcanova in Semifinale di Coppa Piemonte di Prima Categoria? Stasera (mercoledì 22 marzo ore 20.30) sul campo di Branzola l’andata dei Quarti di Finale: i gialloblu di mister Damnjanovic riceveranno la formazione astigiana.

Confronto fra due top team dei rispettivi gironi di Prima: il Tre Valli, a lungo capolista, è attualmente terzo nel Girone F, alle spalle proprio di quelle Monregale e Boves MDG avversarie in questi sette giorni. Dopo il pari nel derby di domenica scorsa, la compagine villanovese, infatti, il prossimo 26 marzo farà visita proprio ai rossoblu di Calandra, in un match decisivo per la corsa Promozione.

In mezzo, l’appuntamento, prestigioso, contro il Canelli in Coppa: allenato da mister Fabio Amandola, il team astigiano ha finora totalizzato 55 punti in campionato, a -1 dalla capolista del Girone G Spartak San Damiano. Ha raggiunto i Quarti dopo aver superato proprio lo Spartak e il Costigliole nella prima fase, la Nuova Astigiana Calcio agli Ottavi.