Ritorna “W la Librità” con 18 eventi

La voglia di condividere la “librità” (neologismo che unisce libri e libertà) per fare di ogni luogo uno spazio di lettura e di evasione, per trasformare il paesaggio in un momento di condivisione e di scambio e per dare nuovo slancio culturale ai piccoli Comuni: in occasione della Settimana per la promozione della lettura, in calendario dal 20 al 26 marzo, ritorna con grande entusiasmo il progetto di biblioteca diffusa “Leggere Ovunque”, promosso – con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC e Fondazione CRT – dal collettivo Associ&Rete in partenariato con TabUi, Social Wood – Falegnameria Sociale del Carcere di Alessandria e con Big Bench Community Project. “L’iniziativa è arrivata al secondo anno: ormai ci vogliamo confermare come una bella abitudine – commenta Anna Rovera, presidente di Associ&Rete –. La lettura non deve essere solo una moda, ma uno strumento di conoscenza e di dialogo che permetta a tutte le realtà dei piccoli Comuni di lavorare in rete, di confrontarsi e di valorizzare la cultura. La nostra sfida è quella di essere uno stimolo, un megafono per le piccole realtà che possono diventare grandi attraverso i libri, la creatività e il dialogo tra tutte le persone coinvolte nel progetto: operatori, volontari, enti locali, biblioteche e artisti”. Il programma di “W la Librità” prevede molteplici attività, tra le quali momenti di lettura, animazioni, presentazioni di libri, passeggiate letterarie e la collaborazione di quattro compagnie teatrali. Particolarmente coinvolgente l’evento organizzato a Sinio, in cui tutta la comunità festeggerà i 100 anni della scrittrice e concittadina Margherita Alessandria, con diverse letture tratte dai suoi libri e uno spettacolo. In totale sono 18 gli eventi sul territorio, con 14 Comuni coinvolti: Alba, Bra, Magliano Alfieri, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Novello, Sinio, Montelupo Albese, Monteu Roero, Treiso, Santo Stefano Belbo. Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti, mentre alcuni appuntamenti sono riservati agli studenti delle scuole. Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.leggereovunque.it.